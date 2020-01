China will Bürger aus Hubei aus dem Ausland zurückholen, in Österreich waren sämtliche Tests negativ

Zahlreiche Airlines stellten ihre Flüge nach China ein, Staaten holen ihre Bürger zurück. Foto: EPA

Washington/Berlin/Wien – Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine internationale Notlage aus. China sagte daraufhin erneut zu, die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit in den Griff kriegen zu können. "Wir sind absolut zuversichtlich und in der Lage, den Kampf gegen diese Epidemie zu gewinnen", sagte Hua Chunying, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, laut einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.

ServusTV

China werde auf "transparente und verantwortungsvolle Weise" die betroffenen Parteien stets umgehend über die Seuchenlage informieren. Man pflege eine enge Kommunikation und Zusammenarbeit mit der WHO. Viele Maßnahmen, die bisher von China im Kampf gegen das Virus getroffen worden seien, hätten internationale Anforderungen weit übertroffen.

9.692 Menschen in China infiziert

Die Infektionen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China haben den bisher größten Anstieg innerhalb eines Tages verzeichnet. Die Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen kletterte um 1.981 auf 9.692, wie die Gesundheitskommission am Freitag in Peking berichtete. Die Zahl der Toten stieg um 43 auf 213. Dies teilte die chinesische Regierung am Freitag mit.

Das US-Außenministerium hat eine Reisewarnung für ganz China erlassen, auch Japan rät von nicht notwendigen Reisen nach China ab. Das Auswärtige Amt in Berlin warnte am Freitag vor Reisen in die am stärksten betroffene Provinz Hubei, empfahl aber in einer Teilreisewarnung, nicht notwendige Reisen nach China "nach Möglichkeit" zu verschieben. In Deutschland sind bisher fünf Infektionen mit dem Virus bekannt.

In Hubei wird Desinfektionsmittel produziert. Foto: APA/AFP/STR

Das österreichische Außenministerium hat für China seit Dienstag ein erhöhtes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 2) ausgegeben. Es wird dazu geraten, eine Verschiebung nicht notwendiger China-Reisen zu erwägen. "Von nicht notwendigen Reisen in die Provinz Hubei wird abgeraten", hieß es Freitagfrüh weiterhin auf der Website des Außenministeriums.

US-Staatsbürger sollten nicht mehr nach China reisen, hieß es in dem am Donnerstagabend (Ortszeit) verschärften Reisehinweis des Ministeriums in Washington. Amerikaner im Land sollten die Ausreise in Betracht ziehen. Mitarbeiter der US-Regierung, die nicht unbedingt nach China reisen müssten, sollten ihre Reisen wegen des Virus verschieben. Das US-Außenministerium stufte den Reisehinweis für China auf die höchste von vier Warnstufen hinauf – "nicht reisen".

Rückholaktionen rund um die Welt

Am Mittwoch hatten die USA rund 200 Landsleute aus Wuhan ausgeflogen – die Elf-Millionen-Stadt Wuhan und die Provinz Hubei sind besonders schwer von der Epidemie betroffen. Die ausgeflogenen Amerikaner wurden zur Beobachtung zunächst auf der March Air Reserve Base der US-Luftwaffe in Kalifornien untergebracht.

Die deutsche Regierung plant für Samstag einen Rückholflug für rund 90 Deutsche aus Wuhan. Sicher ist das noch nicht. Südkorea hat wegen der Coronavirus-Epidemie in China eine erste Gruppe von Landsleuten aus der am stärksten betroffenen Stadt Wuhan heimgeholt. Ein Charter-Flugzeug mit mehr als 350 Südkoreanern aus Wuhan an Bord sei Freitagfrüh in Seoul gelandet, berichteten südkoreanische Fernsehsender.

Eine Ärztin in Wuhan bereitet sich darauf vor, in die Isolierstation zu gehen. Foto: EPA

Ein Flugzeug mit 83 britischen Bürgern und 27 Passagieren anderer Nationalität an Bord hat unterdessen nach Angaben der britischen Botschaft in China am Freitag kurz vor 03.00 Uhr (MEZ) Wuhan verlassen.

Auch China will wegen des Virus Bürger aus der Provinz Hubei, die sich derzeit im Ausland aufhalten, zurückholen, zwei Flugzeuge sollen bereits losgeschickt worden sein. Das Außenministerium in Peking kündigte am Freitag an, die Bürger sollten "so rasch wie möglich" mit Chartermaschinen zurück in die Provinz geflogen werden. Als Grund der Maßnahme nannte eine Ministeriumssprecherin "praktische Schwierigkeiten", mit denen Bürger aus Hubei und besonders der dortigen Millionenmetropole Wuhan im Ausland konfrontiert seien.

Keine bestätigten Fälle in Österreich

In Österreich gibt es bisher keinen bestätigten Fall. Bei sieben Verdachtsfälle gab es nach dem Test Entwarnung, ein weiterer in Salzburg wird noch geprüft. Die Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotstandes hat für die Praxis in Österreich zunächst keine Auswirkungen, weil sich Österreich ohnehin an die Empfehlungen der WHO hält, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. "Sollten die Empfehlungen strenger werden, wird sich Österreich selbstverständlich daran halten", hieß es weiter. (APA, red, 31.1.2020)