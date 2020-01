Erst vor zwei Tagen kündigte Baumeister Lugner sie an. Nun twitterte das Ski-Ass, sie gehe nicht in die Wiener Oper. Die US-Botschaft will sich raushalten

Voll Vorfreude: Richard Lugner. Foto: AP

Wien – Ganz stolz präsentierte Baumeister Richard Lugner seinen nächsten Stargast für den Opernball: Ex-Athletin Lindsey Vonn soll es sein, erstens weil er Skifahren (im Fernsehen) mag, zweitens, weil sie deutsch spricht.

Nun sorgte das Ski-Ass jedoch für Verwirrung: Sie werde nicht die Wiener Oper besuchen, schrieb sie am Freitagmorgen auf Twitter. Ob hier das Wort "Ball" verloren ging, und die Nachricht damit eine Absage an Lugner ist, oder ob Vonn schlicht kein Opern-Fan ist, konnte vorerst nicht geklärt werden. Die mediale Aufregung brodelte dennoch in sekundenschnelle auf. Auf Twitter schaltete sich innerhalb kürzester Zeit sogar die US-Botschaft in Wien ein: "Schaut nicht zu uns, wir halten uns da raus", schrieb sie.

Fest steht: Vonn freut sich auf den nächsten Besuch in Wien, wie sie schrieb. Ob dieser am 20. Feburar stattfindet, ließ sie offen.

Noch kein Kontakt zu Vonn

Schon bei der Pressekonferenz am Mittwoch, bei der Lugner seinen Stargast in fast schon zeremonieller Weise präsentierte, sagte er, er habe selbst noch keinen Kontakt zu Vonn gehabt. Erste Infos, etwa darüber, wer sie begleiten wird, erwartete er ursprünglich für Samstag.

APA

Lugner bringt seit 1992 Gäste auf den Opernball. So besuchten etwa Sophia Loren (1995), Pamela Anderson (2003) und Paris Hilton (2007) das Fest an der Seite des Baumeisters. Vergangenes Jahr fiel die Wahl auf das ehemalige australische Supermodel Elle Macpherson alias "The Body".

Kaum Regierungsmitlieder anwesend

Und noch jemand wird auf dem Ball der Bälle fehlen: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Wie der "Kurier" berichtet, werden weder er, noch seine Lebensgefährtin Susanne Thier den Ball am 20. Februar besuchen. Schuld sei der Start der EU-Budgetverhandlungen in Brüssel.

Offenbar würde aber auch die logische Nachfolge Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit einer Zusage zögern. Der fände erstens, die Staatsspitze sei mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdig am Ball vertreten und wolle zweitens lieber zum Bauernbundball in Graz am Tag darauf, schreibt der Kurier ohne Nennung konkreter Quellen. (red, 31.1.2020)