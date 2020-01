Voll Vorfreude: Richard Lugner. Foto: AP

Wien – Ganz stolz präsentierte Baumeister Richard Lugner seinen nächsten Stargast für den Opernball: Ex-Athletin Lindsey Vonn soll es sein, erstens weil er Skifahren (im Fernsehen) mag, zweitens, weil sie deutsch spricht.

Nun sorgte das Ski-Ass jedoch für Verwirrung: Sie werde nicht die Wiener Oper besuchen, schrieb sie am Freitagmorgen auf Twitter. Ob hier schlicht das Wort "Ball" verloren ging, oder ob das eine Absage an Lugner ist, konnte vorerst nicht geklärt werden – die mediale Aufregung brodelte dennoch in sekundenschnelle auf. Fest steht: Vonn freut sich auf den nächsten Besuch in Wien, wie sie schreibt. Ob dieser am 20. Feburar stattfindet, lässt sie offen.

Noch kein Kontakt zu Vonn

Schon bei der Pressekonferenz am Mittwoch, bei der Lugner seinen Stargast in fast schon zeremonieller Weise präsentierte, sagte er, er habe selbst noch keinen Kontakt zu Vonn gehabt. Erste Infos, etwa darüber, wer sie begleiten wird, erwartete er für Samstag.

Lugner bringt seit 1992 Gäste auf den Opernball. So besuchten etwa Sophia Loren (1995), Pamela Anderson (2003) und Paris Hilton (2007) das Fest an der Seite des Baumeisters. Vergangenes Jahr fiel die Wahl auf das ehemalige australische Supermodel Elle Macpherson alias "The Body". (red, 31.1.2020)