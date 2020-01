Elon Musk ist ein Mann vieler Talente. Als Mitgründer von Paypal revolutionierte er das Onlinebezahlen. Mit Space X will er in den Weltraum, mit der Boring Company unter die Erde. Teslas sind der Inbegriff von Elektroautos. Mit Sicherheit fehlt es dem Unternehmer nicht an Selbstbewusstsein. Das drückt er nun auch in einem neuen Lied aus, das er auf Soundcloud veröffentlicht hat.

Eigenproduktion

Der Titel ist Programm: "Don't Doubt Ur Vibe" lautet das Stück, das unter dem Label Emo G Records veröffentlicht wurde. Musk hat die Lyrics nach eigenen Angaben selbst geschrieben und spricht sie im Lied auch selbst – von singen kann eher nicht die Rede sein. Auf Twitter hat er Fotos aus dem Tonstudio veröffentlicht und seinen Twitter-Handle in E "D" M geändert. Das soll offenbar besser ins Musikbusiness passen. (Ein Wortspiel mit seinem Nachnamen und "Music" war ihm dann offenbar doch zu platt.)

Man mag es kaum glauben, aber "Don't Doubt Ur Vibe" ist nicht der erste Vorstoß des Milliardärs in die Welt der Musik. Seine Debüt gab er auf Soundcloud schon vergangenes Jahr mit "RIP Harambe". Eine Hommage an jenen Gorilla, der 2016 in einem US-Zoo erschossen worden war, nachdem ein Kind in das Gehege gefallen war. (red, 31.1.2020)