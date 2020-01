Dont' look back in anger! Foto: EPA/ANDY RAIN

Brexit is done. Schlag Mitternacht (MEZ) ist Großbritannien offiziell nicht mehr in der Europäischen Union. Es ist ein bisher einzigartiger Vorgang in der Geschichte. Der Austrittsvertrag wurde vom britischen und vom europäischen Parlament abgesegnet, und damit gehören die Briten nicht mehr der EU an. Aber was bedeutet das für die Menschen in Großbritannien oder die Briten im Ausland persönlich?

Brexit is done. The UK officially left the European Union at 12 p.m. (MEZ) today. A unique process in history. The withdrawal agreement was approved by the British and the European Parliaments, Great Britain is no longer part of the EU. But what does that mean for British citizens in the UK or abroad?

Wie stehen Sie zum Brexit? How do you feel about Brexit?

Posten Sie Ihre Meinung, Erwartungen, Befürchtungen und offenen Fragen! Post your opinion, expectations, fears and open questions. (red, 31.1.2020)