Nintendo will heuer keine neue Switch zeigen – immerhin gibt es aber ab März eine "Animal Crossing"-Spezialversion. Foto: Nintendo

Nintendo will heuer keine neue Switch zeigen. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass 2020 eine Pro-Version der Hybrid-Konsole kommt. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sagte nun, dass man keine Pläne habe, in diesem Jahr ein neues Modell zu zeigen. Vielmehr geht es dem japanischen Konzern darum, dass man beide bestehende Versionen an den Mann bringt.

52 Millionen Stück verkauft

Nintendo hat mehr als 52 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Die Switch Lite nahm davon 5,19 Millionen Stück ein. Spekuliert wurde eine Pro-Variante im Zusammenhang mit einem Sequel von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, bei dem davon ausgegangen wurde, dass dieses noch heuer erscheint. Nintendo hat aber offenbar andere Pläne. Immerhin gibt es im März eine Animal Crossing-Spezialversion. (red, 31.1.2020)