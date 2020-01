Konrad Pesendorfer geht nach Saudi-Arabien. Foto: Heribert Corn

Wien – Das Bundeskanzleramt hat nach dem Abgang von Konrad Pesendorfer die Leitungspositionen der Statistik Austria neu ausgeschrieben. Gesucht wird nicht nur ein fachstatistischer, sondern auch ein kaufmännischer Generaldirektor bzw. eine Generaldirektorin. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Februar, geht aus der Veröffentlichung im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" hervor.

Beide Funktionen werden auf fünf Jahre besetzt. Für den Fachstatistik-Chefposten werden ein abgeschlossenes Rechts-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftsstudium, internationale Publikationen bzw. eine einschlägige Habilitation, statistische Fachkenntnisse, aber auch "ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Medien" gefordert. Für den kaumännischen Job ist auch "Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und Kreativität" gefragt.

Pesendorfer nun in Saudi-Arabien

Pesendorfer, ehemals wirtschaftspolitischer Berater von Kanzler Werner Faymann (SPÖ), war unter der ÖVP-FPÖ-Regierung ins Abseits geraten. Bei der Neuorganisation der Bundesanstalt samt Verkleinerung der Kommunikationsabteilung wurde er nicht eingebunden. Im November des Vorjahres kündigte er an, nach Ende der per 31. Dezember 2019 auslaufenden Funktionsperiode nicht weiter zur Verfügung zu stehen. Er übernahm überraschend den Chefposten der Statistikbehörde in Saudi-Arabien.

Die Übergangsregierung machte Werner Holzer ab 1. Jänner 2020 zum fachstatistischen Interimsleiter, Gabriela Petrovic blieb kaufmännische Generaldirektorin. Die definitive Nachbesetzung wurde der neuen Bundesregierung überlassen. (APA,31.1.2020)