Oben das neue Design, unten das alte. Foto: Apple

Apple hat seinem Kartendienst Apple Maps ein neues Design und neue Features verpasst. Diese wurden nun in den USA ausgespielt, bestätigte das Unternehmen am Donnerstag. Laut Presseaussendung sollen die Neuerungen im Laufe des Jahres auch in Europa erhältlich sein.

Neues Design

Das neue Design erlaube den Nutzern eine schnellere und genauere Navigation. Die Karte zeigt sich nun detailreicher. Wurden die Straßen zuvor recht kahl und minimalistisch angezeigt, wurden nun etwa auch die Zwischenräume mit Leben gefüllt.

Neue Features

Zusätzlich gibt’s auch mehrere neue Features. "Look Around" ermöglicht den Usern, sich auf Straßenlevel in 3D-Sicht umzublicken. Dieser Service ist zunächst nur in auserwählten US-Großstädten verfügbar, unter anderem in New York City, Los Angeles, Las Vegas, und Houston. Unter "Collections" kann der Nutzer seine liebsten Plätze sammeln. (red, 31.1.2020)