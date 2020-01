Manuel Feller wieder einmal on fire. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – ÖSV-Slalomfahrer Manuel Feller hat sich für Passagen und Gesten in seinem Rap-Video auf Instagram entschuldigt. Der Tiroler hatte nach Kritik an seiner Leistung zuletzt beim Nachtslalom in Schladming teils deftige Worte an die "Möchtegern-Trainer auf der Couch", die im eigenen Leben nichts "erreicht haben" gerichtet und sein im Auto gedrehtes Video mit dem ausgestreckten Mittelfinger beendet.

Für Letzteres sowie andere Feststellungen (f... you) hat sich Feller (https://www.instagram.com/stories/manuel.feller.official/) mittlerweile entschuldigt. "Sorry für die letzten 5 Sekunden, war nicht so geplant, sondern einfach in der Euphorie", schrieb der ehemalige Junioren-Weltmeister im Slalom. Alles in allem sei es kein Angriff gegen Einzelne, sondern ein Ausdruck gegen Hass im Netz gewesen. (APA, 31.1.2020)