Thimo Fiesel tritt ab. Foto: APA/EXPA/Groder

Wien – Thimo Fiesel tritt Ende April mit Ablauf seiner Funktionsperiode als Generalsekretär der Grünen ab. In einer Aussendung sprachen die Grünen von privaten Gründen, die hinter der Entscheidung Fiesels stünden. Fiesel hatte die Funktion erst im November 2019 übernommen. Davor war er Wahlkampfleiter der Bundespartei im EU- und Nationalratswahlkampf.

Grünen-Chef Werner Kogler sprach in einer Aussendung sein Bedauern aus. "In all der Zeit hat er die Grünen in den Fokus gerückt und naturgemäß wenig Zeit für Familie, Frau und Kinder gehabt. Jetzt ist die Basis für ein strukturiertes Arbeiten auf allen Ebenen geschaffen. Ich danke Thimo aufrichtig für seinen unermüdlichen Einsatz. Vielleicht ist es ja nur eine Pause und unsere Zusammenarbeit setzt sich in der Zukunft wieder fort", wurde der grüne Vizekanzler zitiert.

Gebürtiger Deutscher



Fiesel ist gebürtiger Deutscher aus Baden-Württemberg (geboren am 24. April 1983 in Eberhardzell) und fungierte vor seinem Wechsel nach Wien als Landesgeschäftsführer der Tiroler Grünen. Die Funktion des Generalsekretärs existierte bei den Grünen vor Fiesel nicht, allerdings gab es von 2006 bis 2009 mit Lothar Lockl einen Bundesparteisekretär. Über die Nachfolge Fiesels ist noch nichts bekannt. (APA, red, 31.1.2020)