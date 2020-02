Bleiben nicht auf der Bank sitzen: Die Rentner Al (Alan Arkin), Willie (Morgan Freeman) und Joe (Michael Caine) wissen sich zu helfen, als wegen Auflösung ihres Rentenfonds die Pensionszahlungen ausbleiben. "Abgang mit Stil", ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF/Warner

10.10 DOKUMENTATION

Central Park – Das Herz Manhattans 26.000 Bäume, 93,3 Kilometer Fußwege, 275 Vogelarten, 8968 Parkbänke: Curt Faudon streift in seiner Doku durch den berühmten New Yorker Park, der zugleich Ruhepol und Tummelplatz ist, und trifft unter anderem den Autor Frederick Morton, den Schauspieler Richard Dreyfuss und die Sängerin Ute Lemper. Bis 10.55, 3sat

19.30 DOKUMENTATION

Männer der Wüste Doku über einen etwas anderen Berufsalltag: Kamelhirten in der Sahara. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Abgang mit Stil (Going in Style, USA 2017, Zach Braff) Als von einem Tag auf den anderen die Pensionszahlungen ausbleiben, fassen die drei Rentner Willie, Joe und Al einen Plan, der von krimineller Energie zeugt. Scrubs-Star Zach Braff konnte sich für sein vergnügliches Remake von Martin Brests 1979er-Komödie Die Rentnergang ganz auf sein formidables Hauptdarsteller-Trio Morgan Freeman, Michael Caine und Alan Arkin verlassen.

Bis 21.45, ORF 1

KinoCheck

20.15 KONZERT

Cristian Măcelaru dirigiert Mahler und Dvorák Der Einstand des Rumänen als Dirigent des WDR-Sinfonieorchesters aus der Kölner Philharmonie. Bis 21.40, 3sat

20.15 KOMÖDIE

Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day, USA 1993, Harold Ramis) Die Komödie zum Immerwiederanschauen: Bill Murray als zynischer Wetteransager und Andie MacDowell als geplagte Aufnahmeleiterin hängen in einer Kleinstadt in einer Zeitschleife fest. Bis es zur Läuterung kommt, wird wiederholt auf den Weltfrieden getrunken. Bis 22.20, RTL 2

21.05 DOKUMENTATION

Leonardos geheimnisvolles Bildnis (F/I 2015, Luca Trovellesi Cesena) 2009 wurde im süditalienischen Lucania ein kleines Gemälde auf Holz entdeckt, das große Ähnlichkeiten mit einem in den Uffizien in Florenz aufbewahrten vermeintlichen Selbstporträt von Leonardo da Vinci aufweist. Zehn Jahre lang wurde der Fund untersucht – mit einem erstaunlichen Ergebnis. Bis 22.35, Arte

21.10 DOKUMENTATION

Das Geheimnis der Auschwitz-Alben Fotografieren war im Konzentrationslager Auschwitz streng verboten, dennoch existieren mehrere Fotoalben. Die Dokumentation geht der Frage nach, wie die Alben entstanden sind. Bis 22.00, ORF 3

22.30 DOKUMENTATIONEN

Iconic Couples Legendäre Paare auf und jenseits der Leinwand porträtieren zwei hintereinander ausgestrahlte Dokumentarfilme: Den Anfang machen Humphrey Bogart und Lauren Bacall, die sich mit ihrer Frage "Anybody got a match?" in Howard Hawks’ Haben und Nichthaben nicht nur in das Gedächtnis ihres späteren Lebenspartners einprägte. Danach wird ab 23.25 die an Höhen und Tiefen nicht arme Beziehung von Ali MacGraw und Steve McQueen beleuchtet. Bis 0.15, 3sat

22.35 BOX-KLASSIKER

Rocky (USA 1976, John G. Avildsen) Ein Amateur aus einfachen Verhältnissen bekommt die Chance, gegen den amtierenden Schwergewichts-Boxweltmeister anzutreten, der Underdog Rocky Balboa boxt sich zum Sieger der Herzen. Der Überraschungserfolg an den Kinokassen, der ein Jahr später mit drei Oscars prämiert wurde, machte Sylvester Stallone zum Superstar. Zahlreiche Fortsetzungen sollten folgen. Bis 0.40, Servus TV

0.25 KURZFILME

Kurzschluss – Das Magazin Die Animations filmerin Inès Sedan hat Ingmar Bergmans Klassiker Schreie und Flüstern in nur einer Filmminute zusammengefasst – und damit ein Highlight von Artes immer sehenswertem Kurzfilm-Magazin geliefert. Bis 2.10, Arte