Dortmund gibt Flügel Alcacer ab – Iraliens Teamspieler Florenzi leihweise von AS Roma zu Valencia

In dieser Galerie: 2 Bilder Paco Alcacer übersiedelt von Dortmund nach Spanien. Foto: APA/AFP/INA FASSBENDER Im Herbst noch im Einsatz für Braga, nun zieht Trincao gen Osten. Foto: APA/AFP/MIGUEL RIOPA

Barcelona/London/Dortmund/Berlin/Rom – Der FC Barcelona hat um 31 Millionen Euro für die kommende Saison den Portugiesen Trincao von SC Braga verpflichtet. Der 20-jährige Flügelspieler erhielt beim spanischen Fußball-Meister einen Vertrag bis Sommer 2025, seine Ausstiegsklausel wurde auf 500 Millionen Euro festgelegt. Trincao ist in dieser Saison in der portugiesischen Liga viermal von Beginn an zum Einsatz gekommen.

Der Transfer des spanischen Stürmers Paco Alcacer von Borussia Dortmund zu Villarreal ist perfekt. Der BVB bestätigte am Donnerstag die Einigung mit dem Tabellenachten der Primera Division. Über die Ablösezahlung machte der deutsche Fußball-Bundesligist keine Angaben, im Gespräch waren rund 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Alcacer, der bei Trainer Lucien Favre zuletzt keine Rolle spielte, war im August 2018 zunächst auf Leihbasis vom FC Barcelona zum BVB gewechselt und später fest verpflichtet worden. In 37 Bundesliga-Partien erzielte er 23 Tore.

Hertha BSC hat den polnischen Teamstürmer Krzysztof Piatek verpflichtet. Der 24-Jährige wechselte vom italienischen Erstligisten AC Milan zu den von Jürgen Klinsmann gecoachten Berlinern, dem Vernehmen nach um 23 Millionen Euro. Piatek kam bei den Mailändern in dieser Saison 18 Mal in der Serie A zum Einsatz, viermal trug er sich in die Schützenliste ein. Bei Hertha unterzeichnete der Angreifer einen "langfristigen" Vertrag.

Der englische Premier-League-Club Arsenal hat am Freitag die Verpflichtung des Portugiesen Cedric Soares vermeldet. Der 28-jährige Rechtsverteidiger wird von Southampton, dem Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl, bis Saisonende ausgeliehen.

Tottenham Hotspur hat den englischen Teamspieler Danny Rose bis zum Saisonende an Newcastle United verliehen. Der 29-jährige Verteidiger ist nach dem vom FC Schalke 04 ausgeliehenen Nabil Bentaleb und dem ÖFB-Internationalen Valentino Lazaro, der von Inter Mailand auf Leihbasis nach Newcastle kam, der dritte Winter-Zugang des Tabellen-14. der englischen Premier League.

Der italienische Teamspieler Alessandro Florenzi ist leihweise bis Saisonende von AS Roma zu Valencia gewechselt. Der 28-jährige Defensivspieler war erst im Vorjahr zum neuen Roma-Kapitän ernannt worden, verlor zuletzt aber seinen Stammplatz beim Hauptstadt-Club. (APA/dpa, 31.1.2020)