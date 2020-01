Es gibt eine Reihe von Unbekannten in der Verbreitung des Wuhan-Virus. Deshalb hat die WHO vorsorglich den Notstand ausgerufen – Grund für Panik gibt es immer noch nicht

Chinesische Unternehmen sind in vielen Ländern Afrikas präsent, sollte sich der Wuhan-Virus dorthin ausbreiten, wäre die Gesundheitssysteme dort nicht gerüstet.

Wahrscheinlich hat das Gespräch, das der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstagabend mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping führte, den Ausschlag für die Ausrufung einer "gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite" gegeben. "Public Health Emergency of International Concern" (PHEIC) ist der Fachbegriff für eine Situation, die mit einer erhöhten Alarmstufe zu vergleichen ist. Die Gesundheitsbehörden sollen sich wappnen, offen kommunizieren und Daten teilen. Tedros Adhanom Ghebreyesus rief aber auch die Menschen auf, nicht in Panik zu geraten. Notlage klingt ernst, doch was den Umgang mit dem neuen, unbekannten Wuhan-Virus betrifft, läuft eigentlich alles nach Plan.

Ansteckender als vermutet

Deshalb lobte der aus Äthiopien stammende WHO-Chef in seiner Deklaration gleich zu Beginn auch das vorbildliche Vorgehen Chinas, seine Kooperationsbereitschaft und die Veröffentlichung aller neuen Daten. In der Zusammenschau aller aktuellen Entwicklungen hat sich allerdings gezeigt, dass die globale Eindämmung trotz aller drastischen Maßnahmen doch schwieriger als gedacht zu sein scheint.

Das hat zwei Gründe: Zum einen scheint das 2019-nCoV doch relativ ansteckend zu sein, denn trotz der strengen Quaran tänemaßnahmen hat es sich über ganz China ausgebreitet. "Es dürfte ansteckender als seinerzeit Sars sein", vermutet Stephan Aberle, Virologe an der Med- Uni Wien, der die Entwicklungen beobachtet. Chinesische Experten haben im New England Medical Journal dementsprechende Daten veröffentlicht. Das neue Corona virus ist in etwa so ansteckend wie Influenza-Viren, wird per Tröpfcheninfektion übertragen und betrifft vor allem erwachsene, immungeschwächte Patienten.

Der zweite Grund zur Besorgnis für die WHO ist die Tatsache, dass sich das Virus offensichtlich auch gut von Mensch zu Mensch überträgt. Das lässt sich über die Krankengeschichten ermitteln. Es gibt derzeit 120 Fälle in 20 Ländern außerhalb Chinas (Österreich ist nicht dabei), und in drei Fällen dürfte eine Übertragung ohne jeden direkten Bezug zu China erfolgt sein.

Länder, die überfordert wären

Die WHO ist für die globale Gesundheit zuständig. Während in Ländern mit funktionierenden Gesundheitssystemen die Versorgung samt Quarantäneoption der erkrankten Menschen überall derzeit sichergestellt wird, ist das in sehr vielen weniger wohlhabenden Ländern nicht der Fall. Man hätte weder die Möglichkeit, entsprechende Diagnosetests für das 2019-nCoV durchzuführen, noch könnte man bei einem positiven Ergebnis Erkrankte hospitalisieren oder gar Quarantänebereiche einrichten.

Auch diese Umstände rechtfertigen Tedros Adhanom Ghebreyesus’ Schritt, hier eine internationale Notlage offiziell auszusprechen. Ein möglicher Grund zur Sorge könnte der afrikanische Kontinent sein. China hat in den vergangenen Jahren in vielen Ländern Afrikas Unternehmen übernommen und aufgebaut. Deshalb arbeiten etwa in Kenia viele Chinesen, die unter Umständen das Wuhan-Virus importiert haben könnten. Und so ist auch Ghebreyesus’ Sorge um die "vulnerablen Länder und Regionen" zu interpretieren. Es ist die Aufgabe der WHO, hier rechtzeitige Maßnahmen zu treffen, um für einen Ausbruch dann entsprechend gerüstet zu sein.

Was einstweilen noch gegen dieses bedrohliche Zukunftsszenarium spricht, ist die Tatsache, dass sich das neue Corona virus einstweilen eher in den geografisch kühleren Regionen entwickelt und ausgebreitet hat. Das Überleben von Viren hängt von vielen Faktoren ab, die Tempe ratur spielt dabei eine wichtige Rolle. Beim 2019-nCoV gibt es noch keinerlei Erfahrungen. Insofern können Virologen auch wieder nur Rückschlüsse vom Verhalten anderer Viren ziehen. Auch das Influenza-Virus kursiert in der kalten Jahreszeit vornehmlich in kühleren Regionen, doch gibt es auch Fälle in südlicheren Breitengraden. Es sei also nicht aus zuschließen, dass sich das 2019-nCoV wie die Influenza verhalten könnte, so Aberle. Auch deshalb findet er die Vorsicht der Behörden nachvollziehbar.

Schwere Fälle

Virologisch interessant sind für den Mediziner in Wien allerdings auch die unterschiedlichen Verlaufsformen einer 2019-nCoV-Infektion. Die WHO hat bekanntgegeben, dass es in China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern derzeit fast 10.000 bestätigte und über 15.000 Verdachtsfälle gibt. Von den bestätigten Fällen verlaufen 1370 schwer, über 200 immunologisch geschwächte Personen starben. Nur 124 Hospitalisierte wurden bereits wieder gesund entlassen. "An den Entlassungszahlen werden wir die Aggressivität ablesen können", sagt Aberle. Interessant ist, dass Kinder eher nicht betroffen zu sein scheinen. (Karin Pollack, 1.2.2020)