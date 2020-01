Am Sonntag geht im Miami das Football-Sportereignis über die Bühne. Im Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers aufeinander. Bei der Halbzeit-Show treten die Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira auf.

Jennifer Lopez erklärte bei der Pressekonferenz: "Shakira und ich sind beide sehr aufgeregt, dass wir die Chance für diesen Auftritt bekommen haben, als Latino-Frauen in Miami. Ich denke, es ist sehr wichtig für zwei Latino-Frauen in diesen Zeiten – in denen Latinos in diesem Land auf eine bestimmte Art und Weise behandelt oder gesehen werden – auf dieser Bühne zu stehen und zu zeigen, dass wir eine wunderschöne wertvolle Kultur haben, und in diesem Land etwas notwendiges beisteuern."

Während der Pressekonferenz wurden auch ein paar Bälle geworfen. Während Jennifer Lopez das recht souverän bewältigte, ist Shakira vom Ergebnis ihres Wurfs nicht ganz überzeugt ... (red, 31.1.2020)