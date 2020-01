Was der nun vollendete Brexit für die Bürger bedeutet, für wen der Ausstieg gut oder schlecht ist und welche Probleme erst noch folgen könnten

Es ist ein historisches Ereignis: Fast fünf Jahrzehnte lang war das Vereinigte Königreich Mitglied der europäischen Staatengemeinschaft, doch ab Freitag 24 Uhr sind die Briten nicht mehr Teil der Europäischen Union. Was das für das Königreich und die EU und vor allem uns Bürger bedeutet und wie es jetzt weitergeht, erklärt Manuel Escher. Er ist Außenpolitikredakteur beim STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. Über die jüngsten Ereignisse am Brexit-Tag tickert DER STANDARD am Freitagabend live. (red, 31.1.2020)

Die Stimmung in Großbritannien ist gespalten. Es gibt viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Foto: REUTERS/Simon Dawson