Quo vadis Marko Arnautovic? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

London/Shanghai – Glaubt man englischen Medienberichten, so ist Marko Arnautovic rund sechs Monate nach seinem Transfer zu Shanghai SIPG nach China an einer Rückkehr zu seinem früheren Arbeitgeber West Ham United interessiert. Der wegen des wütenden Coronavirus zum Erliegen gekommene Flugverkehr soll aber "dem teuflischen Plan" des ÖFB-Teamspielers einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, wie der "Guardian" berichtet. Arnautovic soll sich in China nicht sonderlich wohl fühlen.

Neben Arnautovic sollen auch andere in China unter Vertrag stehende Spieler einen Wechsel anstreben. Laut "Sky Sports" will West Ham-Coach David Moyes den 32-jährigen Marouane Fellaini nach London lotsen. Es wäre bereits das dritte Mal, dass der Schotte den Belgier verpflichtet.

Auch Oscar (Shanghai), Moussa Dembele (Guangzhou), Yaya Toure (Qingdao Huanghai) und Paulinho (Guangzhou Evergrande) sollen sich um Transfers bemüht haben. Das Transferfenster in England schließt allerdings am Freitag Mitternacht.

In China wurden Ligamatches verschoben, um die Gesundheit von Fans und Spieler nicht aufs Spiel zu setzen. Arnautovic hat mit Shanghai nach einem 3:0 im Play-off gegen den thailändischen Verein Buriram United die Gruppenphase der asiatischen Champions League erreicht. Das Spiel wurde aus Gesundheitsgründen ohne Zuschauer ausgetragen. (red, 31.1.2020)