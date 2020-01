Jarl Magnus Riiber Foto: APA/BARBARA GINDL

Seefeld – Jarl Magnus Riiber hat am Freitag den Auftaktbewerb des Seefelder "Triple" im Weltcup der Nordischen Kombination für sich entschieden. Der schon zur Halbzeit in Führung gelegene Norweger setzte sich vor dem Deutschen Vinzenz Geiger (+44,3 Sekunden) und seinem Landsmann Jörgen Graabak (44,5) durch und holte seinen 22. Weltcupsieg. Lukas Greiderer wurde als bester ÖSV-Athlet Neunter (1:06,9 Min).

Martin Fritz landete nach dem Springen und 5-Kilometer-Langlauf auf Rang elf (1:23,3). Riiber baute seinen Vorsprung im Gesamtweltcup dank seines neunten Saisonsiegs weiter aus. (APA; 31.1.2020)

Ergebnisse des Einzelbewerbs im Weltcup der Nordischen Kombination in Seefeld am Freitag:

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 11:35,5 Minuten (1. im Springen/16. im Langlauf) – 2. Vinzenz Geiger (GER) +44,3 Sekunden (5./14.) – 3. Jörgen Graabak (NOR) 44,5 (8./1.) – 4. Espen Björnstad (NOR) 47,5 (4./21.) – 5. Jens Luraas Oftebro (NOR) 50,6 (6./11.) – 6. Akito Watabe (JPN) 50,6 (3./32.). Weiter: 9. Lukas Greiderer (AUT) 1:06,9 Minuten (10./9.) – 11. Martin Fritz (AUT) 1:23,3 (9./29.) – 16. Lukas Klapfer (AUT) 1:34,9 (24./9.) – 17. Johannes Lamparter (AUT) 1:35,9 (13./33.) – 21. Franz-Josef Rehrl (AUT) 1:45,0 (21./25.) – 25. Thomas Jöbstl (AUT) 1:54,5 (34./8.) – 27. Philipp Orter (AUT) 2:01,1 (28./24.) – 30. Manuel Einkemmer (AUT) 2:14,9 (31./28.) – 36. Dominik Terzer (AUT) 2:28,3 (18./45.) – 40. Stefan Rettenegger (AUT) 2:49,6 (39./40.)

Weltcup-Gesamtwertung nach 11 von 21 Bewerben: 1. J. M. Riiber 1.010 Punkte – 2. Graabak 651 – 3. Geiger 635 – 4. Oftebro 486 – 5. Fabian Rießle (GER) 429 – 6. Björnstad (NOR) 401 – 7. Rehrl 319. Weiter: 10. Greiderer 261 – 11. Fritz 236 – 14. Jöbstl 176 – 17. Klapfer 142 – 18. Orter 132 – 25. Lamparter 74