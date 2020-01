Evan Blass hat wieder einmal ein Smartphone geleakt. Foto: Evan Blass/Twitter

Nach dem Falthandy Razr hat Motorola in dieser Woche noch mit einem anderen Handy für Gesprächsstoff gesorgt. Denn in den letzten Tagen sind Bilder eines neuen Modells aufgetaucht: Das Moto G Stylus soll Motorolas erstes Android-Smartphone mit einem Eingabestift sein, wie "The Verge" berichtet.

Zuerst die Vorderseite...

Der für seine Smartphone-Leaks bekannte Journalist Evan Blass hat am Mittwoch das vermeintlich erste Foto des neuen Modells veröffentlicht. Der Name Moto G Stylus wird deshalb gehandelt, weil Motorola ein Modell unter diesem Namen auf der kanadischen Radio Equipment List registriert hat, um in Kanada zugelassen werden zu dürfen.

...dann die Rückseite

Die indische Gadget-Seite "91mobiles" hat kurz darauf dann erstmals die Rückseite des neuen Smartphones gezeigt. Auffällig dabei: Die vier Kameralinsen. Die Hauptkamera soll dabei 48 Megapixel bieten.

Foto: 91mobiles

Technische Daten

Die Ausstattung erinnere an jene des G8 Plus. Das Display soll rund 6,3 Zoll groß sein und einen Snapdragon-Prozessor der 600-Serie haben. Dazu 4GB RAM Arbeitsspeicher und 128 GB Onboardspeicher.

Es ist noch offen, wann das Moto G Stylus erscheinen soll. Es sei aber möglich, dass Motorola dieses auf dem Mobile World Congress Ende Februar in Barcelona vorstellen wird. Gleichzeitig soll der US-Handyhersteller an einem neuen Flaggschiff-Handy, dem Motorola Edge+, arbeiten. (red, 31.1.2020)