Foto: APA/ROBERT JAEGER

Clermont-Ferrand – Adrian Grbic hat seine Torserie in der zweiten französischen Fußball-Liga am Freitagabend fortgesetzt. Der 23-jährige Stürmer brachte Clermont Foot beim 3:1-Heimsieg gegen Orleans in der 49. Minute mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:0 in Führung und hat damit bei seinen jüngsten fünf Einsätzen in der Liga immer getroffen. Dabei gelangen ihm sieben seiner bisher 16 Saisontore.

Der Ex-ÖFB-U21-Teamstürmer ist weiter die Nummer zwei der Ligue-2-Schützenliste, nur noch zwei Treffer fehlen ihm auf den Führenden Tino Kadewere (18) von Le Havre. Clermont ist als Fünfter nach 22 Runden weiter voll im Aufstiegsrennen. (APA; 31.1.2020)