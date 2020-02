"Mit den Worten von Kobe Bryant: 'Mamba Out'. Aber in unseren Worten: 'Nicht vergessen'. Lebe weiter, Bruder", sagte James zum Schluss seiner Ansprache. Er erinnerte damit an das Karriereende von Bryant – Spitzname "Black Mamba" – in der NBA. Nach seinem letzten Spiel in der Profiliga hatte er sich mit dem Spruch "Mamba Out" verabschiedet.