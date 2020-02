Ab Samstag gilt die blaue Autobahn-Vignette. Foto: Karl Schöndorfer TOPP

Wien – Mit 1. Februar gelten nur mehr die Maut-Vignette 2020 in Himmelblau oder die Digitale Vignette 2020. Letztere geht bereits in ihr drittes Dienstjahr und erfreut sich steigender Beliebtheit: "Wir rechnen damit, dass wir im Laufe des heutigen Tages erstmals die Grenze von zwei Millionen verkauften Digitalen Jahresvignetten knacken werden", so Asfinag-Geschäftsführerin Ursula Zechner am Freitag.

Wer nicht rechtzeitig umgestellt hat und erwischt wird, muss an Ort und Stelle eine Ersatzmaut bezahlen. Für mehrspurige Fahrzeuge sind das 120, für einspurige 65 Euro. Dies gilt auch bei den automatischen Kontrollen. (APA, 1.2.2020)