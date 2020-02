Foto: AP Photo/Marco Trovati

Garmisch-Partenkirchen – Thomas Dreßen hat am Samstag den vierten Weltcuperfolg seiner Karriere gefeiert, den zweiten in diesem Winter. Der Deutsche gewann vor Heimpublikum die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (0,16 Sek.) und dem Franzosen Johan Clarey (0,17). Vincent Kriechmayr wurde als Vierter bester Österreicher (0,26).

Topfavorit Beat Feuz aus der Schweiz landete nur an sechster Stelle (0,35), blieb im Abfahrtsweltcup aber freilich voran. Matthias Mayer, der Sieger der Abfahrt vor einer Woche auf der Kitzbüheler Streif, fehlte wegen einer Grippe.

Dreßen sorgte für den ersten deutschen Abfahrtssieg auf der Kandahar seit Markus Wasmeier 1992. Das letzte Weltcuprennen seiner Karriere bestritt der Südtiroler Peter Fill, der 2015/16 und 2016/17 den Abfahrts- sowie 2017/18 den Kombinations-Weltcup gewonnen hatte. (APA, 1.2.2020)