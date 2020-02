Doppelpacker. Foto: Action Images via Reuters/John Sibley

Leicester – Trotz des ersten Karriere-Doppelpacks von Verteidiger Antonio Rüdiger ist der FC Chelsea in der englischen Premier League zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Beim Tabellendritten Leicester City kamen die viertplatzierten Blues am Samstag nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus und liegen weiter acht Punkte hinter Leicester zurück.

Der Deutsche Rüdiger, der im Oktober 2018 das letzte seiner zuvor drei Premier-League-Tore erzielt hatte, brachte die Gäste kurz nach der Pause nach einer Ecke per Kopf in Führung (46.). Das Überraschungsteam aus Leicester drehte durch Treffer von Harvey Barnes (54.) und Ben Chilwell (64.) das Spiel, ehe Rüdiger nach einem Freistoß erneut mit dem Kopf zur Stelle war (71.). (sid, 1.2.2020)