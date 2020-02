Einmal das Übliche, bitte! Foto: APA/AFP/INA FASSBENDER

Dortmund – Borussia Dortmund hat bei der nächsten Erling-Haaland-Gala seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre besiegte Union Berlin souverän mit 5:0 (2:0) und hat nach dem dritten Rückrundensieg die Tabellenspitze weiter im Visier. Wunderkind Haaland traf bei seinem Startelf-Debüt erneut doppelt – für den Norweger war es im dritten Einsatz der dritte Mehrfach-Pack.

Jadon Sancho (13.), Haaland (18./76.), Marco Reus (68., Foulelfmeter) und Axel Witsel (70.) erzielten die Treffer des überlegenen BVB. Für Haaland waren es bereits die Saisontore sechs und sieben. Für seine ersten fünf Treffer hatte er als Joker nur 57 Minuten benötigt. Kapitän Christopher Trimmel wurde bei Union ausgewechselt.

Bayern schlägt Mainz

Bayern München ist bereit für den Knüller gegen RB Leipzig. Der Rekordmeister, bei dem David Alaba durchspielte, setzte sich beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 durch und feierte den sechsten Sieg in Folge. Die Form der Bayern vor dem Spitzenspiel am kommenden Wochenende (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky) stimmt.

Robert Lewandowski (8.), Thomas Müller (14.) und Thiago (26.) trafen für die Münchner, die nunmehr 11 von 13 Pflichtspielen unter Trainer Hansi Flick gewonnen haben. Es war der achte Dreier der Bayern in Mainz in Folge, 58 Tore nach 20 Spieltagen bedeuten zudem einen neuen FCB-Klubrekord. Die Rheinhessen (Onisiwo ab 74.) stecken dagegen nach der vierten Pleite in Folge tief in der Krise – daran änderte auch das Tor von Jeremiah St. Juste (45.) nichts.

Eintracht holt spät einen Punkt

Trainer Uwe Rösler hat bei seiner Bundesliga-Premiere mit Fortuna Düsseldorf den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Die abstiegsbedrohten Rheinländer trennten sich im ersten Spiel nach der prägenden Amtszeit von Friedhelm Funkel trotz einer ansprechenden Leistung 1:1 (0:0) von Eintracht Frankfurt und mussten den Ausgleich in der Nachspielzeit hinnehmen.

Damit verließ die Fortuna zunächst den letzten Tabellenplatz, könnte im Laufe des 20. Spieltags aber wieder abstürzen. Kaan Ayhan (78.) brachte Düsseldorf mit einem abgefälschten Freistoß in Führung, Timothy Chandler (90.+4.) erzielte aber noch das späte 1:1 für das Team von Adi Hütter. Dieser wechselte Neuzugang Stefan Ilsanker zur Pause ein, Martin Hinteregger spielte durch. Bei der Fortuna kamen Kevin Stöger (bis 87.) und Markus Suttner zum Einsatz.

Hoffenheim-Sieg gegen Leverkusen

Bayer Leverkusen hat nach einem perfekten Start in die Rückrunde einen Rückschlag kassiert. Nach zwei Siegen zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Bosz trotz zahlreicher Großchancen bei der TSG Hoffenheim mit 1:2 (1:1). Dadurch bleibt die Werkself Fünfter, Hoffenheim rückte aber bis auf einen Punkt heran.

Moussa Diaby (11.) brachte Leverkusen (Baumgartlinger bis 74.) mit seinem zweiten Saisontreffer in Führung. Vor 24.489 Zuschauern drehten Andrej Kramaric (23.) und Robert Skov (65.) die Partie. Aufseiten der Leverkusener musste der Ex-Hoffenheimer Kerem Demirbay kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz. Stefan Posch spielte für die TSG durch, Florian Grillitsch ersetzte in der 66. Minute Christoph Baumgartner.

Werder in Gefahr

Werder Bremen hat im Abstiegskampf den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor beim FC Augsburg 1:2 (1:0) und blieb auf dem Relegationsplatz 16. Der FCA siegte nach drei Niederlagen wieder und setzte sich ins Mittelfeld ab.

Ein kurioses Eigentor von Tin Jedvaj brachte Werder in einem Kampfspiel in der 23. Minute in Führung. Nachdem Augsburgs Keeper Andreas Luthe, der den erkrankten Tomas Koubek ersetzte, gegen Werders Zugang Davie Selke noch glänzend reagiert hatte, schoss Jeffrey Gouweleeuw beim anschließenden Abwehrversuch seinen Mitspieler unglücklich an. Der Ball kullerte aus kurzer Distanz ins FCA-Tor.

Selke feierte einen Tag nach seiner Verpflichtung gleich sein Startelf-Debüt bei Werder. Die Bremer hatten den Stürmer am Freitag vom Ligarivalen Hertha BSC zurück an die Weser geholt. Florian Niederlechner glich in der 67. Minute vor 29.432 Zuschauern mit seinem elften Saisontreffer aus. Die Bremer Niederlage besiegelte Ruben Vargas (82.). (sid, 1.2.2020)

Ergebnisse:

Borussia Dortmund – Union Berlin 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Sancho (13.), 2:0 Haaland (18.), 3:0 Reus (68., Foulelfmeter), 4:0 Witsel (70.), 5:0 Haaland (76.)

Union: Trimmel bis 74.

1899 Hoffenheim – Bayer Leverkusen 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Diaby (11.), 1:1 Kramaric (23.), 2:1 Skov (65.)

Gelb-Rote Karte: Demirbay (Leverkusen) wegen wiederholten Foulspiels (90.+2)

Hoffenheim: Posch spielte durch, Baumgartner bis 66., Grillitsch ab 66.; Leverkusen: Baumgartlinger bis 74., Özcan, Dragovic Ersatz

Fortuna Düsseldorf – Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Ayhan (78.), 1:1 Chandler (90.+4)

Düsseldorf: Stöger bis 87., Suttner spielte durch; Frankfurt: Trainer Hütter, Hinteregger spielte durch, Ilsanker ab 46.

FSV Mainz 05 – Bayern München 1:3 (1:3)

Tore: 0:1 Lewandowski (8.), 0:2 Thomas Müller (14.), 0:3 Thiago (26.), 1:3 St. Juste (45.)

Mainz: Onisiwo ab 74., Mwene Ersatz; Bayern: Alaba spielte durch

FC Augsburg – Werder Bremen 2:1 (0:1)

Tor: 0:1 Jedvaj (23., Eigentor), 1:1 Niederlechner (67.), 2:1 Vargas (82.)

Augsburg: Teigl nicht im Kader; Bremen: Friedl gesperrt