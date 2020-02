APA/AFP/YASSER AL-ZAYYAT

Tiflis – Die Futsal-EM 2022 wird wie erwartet ohne österreichische Beteiligung über die Bühne gehen. Die ÖFB-Truppe scheiterte bei ihrer ersten Teilnahme überhaupt bereits in der ersten Phase der EM-Qualifikation. Nach einem 2:4 gegen den Kosovo und einem 2:9 gegen Turnier-Gastgeber Georgien unterlag die Truppe von Coach Patrik Barbic auch am Samstag Deutschland in Tiflis knapp mit 3:4.

"Wir haben auch heute erfahren müssen, dass jede Unachtsamkeit bestraft wird. Die Mannschaft hat trotzdem Moral gezeigt und sich nach dem 1:4-Rückstand wieder zurück gekämpft", sagte Barbic nach dem Spiel.

Österreich beendete die Gruppe F damit punktlos. Die EM geht von 19. Jänner bis 6. Februar 2022 in Amsterdam und Groningen über die Bühne. (APA, red, 1.2.2020)

Österreich – Deutschland 3:4 (1:2)

Tbilisi New Sports Palace, Tiflis (GEO)

Tore: Vahid Muharemovic (1.), Adilaid Dizdarevic (32.), Marco Meitz (39./2P) bzw. Onur Saglam (1., 22.), Ian-Prescott Claus (18.), Michael Meyer (25.)

Österreich startete mit: Mrsic; Dizdarevic, Jatic, Vaschauner, Muharemovic