Ljubicic steht vor seinem Rapid-Abschied. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Rapid dürfte nach der Winterpause ohne Dejan Ljubicic auskommen müssen. Laut "Kurier" soll der Mittelfeldspieler kommende Woche zu Chicago Fire wechseln. Demnach sei der US-Klub bereit, mehr als 2,5 Millionen Euro zu bezahlen. Der 22-Jährige dürfe das Trainingslager der Hütteldorfer in Belek (Türkei) verlassen, um den Transfer in den USA abzuschließen. Bei der 1:2-Testspielniederlage gegen Lewski Sofia stand er bereits nicht mehr im Kader der Wiener. In der Hinrunde war Ljubicic Rapid-Stammspieler.

In der zweiten Liga hat die SV Ried Verteidiger Patrick Obermüller bis Saisonende leihweise unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige gehört Rapid, war aber im Herbst an den TSV Hartberg verliehen. (red, APA, 1.2.2020)