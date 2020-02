Sieben Österreicher sollen am Sonntag über Frankreich nach Wien reisen. Auf den Philippinen starb indessen der erste Mensch außerhalb Chinas an dem Virus

Mit einer Hercules C-130 werden die Österreicher heim geholt (Symbolfoto). Foto: APA/BUNDESHEER/PUSCH

Wien/Paris/Wuhan – Am Sonntag sollen die sieben Österreicher die sich bisher in China befunden haben, aufgrund des sich dort ausbreitenden Coronavirus, nach Hause zurückgeholt werden. Knapp drei Stunden später als geplant ist am Sonntag um 8.45 Uhr eine Hercules (C-130) Bundesheer-Transportmaschine von Linz-Hörsching in Richtung des südfranzösischen Luftwaffenstützpunkt Istres-Le Tube gestartet. Von dort aus sollen die Heimkehrer, die mit Hilfe von Frankreichs aus China ausgeflogen wurden, nach Österreich gebracht werden. Mit ihrer Ankunft in Wien-Schwechat wird für den Nachmittag gerechnet.

Die sieben Österreicher gelten als gesund und zeigten bisher keine Symptome einer Coronavirus-Erkrankung, informierte Kommandant Wolfgang Wagner. Die vierköpfige Crew der Hercules, eine Ärztin, ein Sanitärunteroffizier sowie zwei Experten des ABC Abwehrzentrums werden aber ebenso wie die sieben Passagiere als "Vorsichtsmaßnahme Atemschutz tragen". Ob noch weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, werde an Ort und Stelle in Absprache mit der französischen Gesundheitsbehörde entschieden.

Nähere Angaben zu den ausgeflogenen Österreichern wollte Wagner aus Datenschutzgründen nicht machen. Sie seien jedenfalls mit 282 weiteren Europäern, darunter Franzosen, Polen, Bulgaren, Briten, Schweden und Belgier, mit einer zivilen Maschine von China nach Südfrankreich geflogen worden. Ein Botschaftsmitarbeiter war bereits am Freitag nach Wuhan gereist um die Heimkehrer zu betreuen. Voraussetzung für die Rückkehr sei gewesen, dass die Reisenden gesund sind, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums: "Es gibt vor dem Flugantritt in Wuhan einen Gesundheitscheck. Es können nur Gesunde mitfliegen. Nach unseren Erkenntnissen sind derzeit aber alle wohlauf".

Erstes Todesopfer außerhalb Chinas

Der Infektionszahlen betreffend dem neuartigen Coronavirus steigen indessen weiter und erstmals seit Ausbruch ist auch außerhalb Chinas ein Mensch an seinen Folgen gestorben. Das philippinische Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, auf dem pazifischen Inselstaat sei ein 44-Jähriger aus der Stadt Wuhan am Samstag ums Leben gekommen, nachdem er eine schwere Lungenentzündung bekommen habe.

Der philippinische Gesundheitsminister Francisco Duque teilte mit, der Patient sei in einem Krankenhaus in Manila gestorben. Der Mann sei mit einer Chinesin ins Land gekommen, die ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden sei. Sie erhole sich derzeit im Krankenhaus von der Infektion.

In China stieg die Zahl der Toten unterdessen bis einschließlich Samstag nach staatlichen Angaben auf 304. Die in der Volksrepublik erfassten Krankheitsfälle schnellten auf 14.380, wie das Staatsfernsehen unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde NHC berichtete. Allein am Samstag seien 2.590 Neuerkrankungen registriert worden, so viele wie nie zuvor an einem einzigen Tag.

Auch Deutschland hat seine Landleute zurückgeholt

Alle neuen Todesfälle in China und die meisten Neuinfektionen wurden den Angaben zufolge aus der praktisch unter Quarantäne stehenden Provinz Hubei gemeldet. Dort liegt auch die Millionen-Metropole Wuhan, von wo aus die Epidemie ihren Ausgang nahm.

Etwa zwei Dutzend weitere Länder und Regionen haben zusammen mehr als 130 Infektionen erfasst. Die meisten Betroffenen waren kürzlich in Hubei oder kamen von dort. Einige Länder haben damit begonnen, ihre Staatsbürger aus Hubei auszufliegen.

Neben der Evakuierung der österreichischen Staatsbürger hat auch Deutschland seine Landsleute nach Hause geholt. Am Samstag landete ein Flugzeug der Bundeswehr mit mehr als 120 Deutschen an Bord in Frankfurt. Sie sollen nun mindestens 14 Tage in einer Kaserne bleiben, so lange dauert die maximale Inkubationszeit, also die Frist von der befürchteten Ansteckung bis zum möglichen Krankheitsausbruch. (APA, 2.2.2020)