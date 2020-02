In der Dokumentarsparte konnte der Tiroler Regisseur Hubert Sauper beim Filmfestival in Utah überzeugen. Er betrachtet Kuba als historische Zeitkapsel

In dieser Galerie: 2 Bilder Der 53-jährige Tiroler Hubert Sauper freut sich über den Preis. Foto: EPA / GEORGE FREY Saupers Dokumentarfilm "Epicentro" feierte beim Festival Weltpremiere. Foto: EPA / GEORGE FREY

Park City (Utah)/Wien – Ein voller Erfolg war für Hubert Sauper die Teilnahme am renommierten Sundance Filmfestival in Utah: Der Tiroler Regisseur, dessen Dokumentarfilm "Epicentro" in der Sektion World Cinema Documentary Weltpremiere feierte, erhielt den Hauptpreis in dieser Sparte. In seinem Werk beleuchtet der 53-Jährige Kuba als historische Zeitkapsel und romantische Vision in einer globalisierten Welt.

Beim von Robert Redford gegründeten Festival mit Fokus auf Independent-Produktionen standen in zehn Tagen 128 Filme auf dem Programm. Den Großen Preis der Jury für einen US-Dokumentarfilm erhielten Jesse Moss und Amanda McBaine für "Boys State". Das beste US-Drama stammt mit "Minari" von Lee Isaac Chung. Darin wird das Leben eines siebenjährigen, koreanisch-amerikanischen Buben auf den Kopf gestellt, als er mit seiner Familie ins ländliche Arkansas zieht. Als bestes internationales Drama wurde "Yalda, a Night for Forgiveness" (Regie: Massoud Bakhshi) prämiert. (APA, 2.2.2020)