Tempo 140 wird wohl bald wieder abgeschafft. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die neue österreichische Umwelt- und Verkehrsministerin, Leonore Gewessler (Grüne), will die bereits mehrfach angekündigte Beendigung des Tempo 140-Testbetriebs auf der Autobahn schon in nächster Zukunft umsetzen. Dies erklärte sie in einem Interview mit der Tageszeitung "Österreich" (Sonntagausgabe) an.

"Die Verordnung ist schon in Arbeit. Das wird in den nächsten Wochen sein. Wir haben beim Klimaschutz so große Aufgaben, dass es wichtig ist, dass man auch in einzelnen Bereichen nicht in die falsche Richtung läuft. Die 140 waren leider die falsche Richtung, deswegen ist das eines der Themen, die wir rasch angehen", wurde Leonore Gewessler zitiert.

Die Erhöhung des Tempolimits war 2018 unter dem damaligen FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer auf zwei Testabschnitten zwischen Melk und Oed, sowie zwischen Haid und Sattledt eingeführt worden.

Foto: APA

Hafenecker: Rückkehr zur "verkehrspolitische Steinzeit"

Die FPÖ hat Gewesslers Ankündigung am Sonntag in einer Aussendung kritisiert. Die Maßnahme sei "am Puls der Zeit" gewesen und die grüne Umweltministerin kehre nun in die "verkehrspolitische Steinzeit" zurück, schrieb FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker in einer Aussendung. Ergebnisse von unabhängigen Gutachten hätten außerdem gezeigt, dass sich durch die Tempoerhöhung "keine nennenswerten Belastungen für die Umwelt ergeben" hätten. (red, APA, 2.2.2020)