In dieser Galerie: 6 Bilder Die Siegerehrung. Foto: APA/AFP/SAEED KHAN Thiems bisherige Erfolge. Foto: APA Thiem hatte auch im dritten Major-Endspiel das schlechtere Ende für sich. Foto: EPA/LYNN BO BO Djokovic drehte die Partie nach 1:2-Satzrückstand. Foto: EPA/MICHAEL DODGE Der Finalschauplatz. Foto: REUTERS/Hannah Mckay Thiems Einmarsch in die Rod Laver Arena. Feuerwehrleute hatten zuvor die australische Hymne gesungen. Foto: EPA/SCOTT BARBOUR

Melbourne – Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat das Finale der Australian Open verloren. Der 26-Jährige unterlag am Sonntag in Melbourne dem 32-jährigen serbischen Rekordgewinner und Titelverteidiger Novak Djokovic nach 3:59 Stunden 4:6,6:4,6:2,3:6,4:6. Es ist die dritte Niederlage Thiems in Major-Endspielen nach jenen in den vergangenen beiden Jahren bei den French Open gegen den Spanier Rafael Nadal.

Djokovic hat damit im achten Versuch erstmals in einem Grand-Slam-Finale einen 1:2-Satzrückstand aufgeholt, seinen Rekord an Melbourne-Titeln baute er auf acht Finalsiege aus. Er hat weiter kein Major-Endspiel in "down under" verloren. Der "Djoker" löst Nadal am Montag damit als Weltranglistenführender ab, Thiem rückt von Position fünf auf vier vor. Bei einem Sieg wäre der Niederösterreicher erstmals Nummer drei gewesen. So fehlen ihm noch 85 Punkte auf den drittplatzierten Roger Federer (SUI). (APA, 2.2.2020)

Thiems Rede nach dem Spiel.

Die Herren-Einzel-Finali bei den Tennis-Australian-Open in Melbourne seit 1995:

1995: Andre Agassi (USA) – Pete Sampras (USA) 4:6,6:1,7:6,6:4

1996: Boris Becker (GER) – Michael Chang (USA) 6:2,6:4,2:6,6:2

1997: Pete Sampras (USA) – Carlos Moya (ESP) 6:2,6:3,6:3

1998: Petr Korda (CZE) – Marcelo Rios (CHI) 6:2,6:2,6:2

1999: Jewgenij Kafelnikow (RUS) -Thomas Enqvist (SWE) 4:6,6:0,6:3,7:6

2000: Andre Agassi (USA) – Jewgenij Kafelnikow (RUS) 3:6,6:3,6:2,6:4

2001: Andre Agassi (USA) – Arnaud Clement (FRA) 6:4,6:2,6:2

2002: Thomas Johansson (SWE) – Marat Safin (RUS) 3:6,6:4,6:4,7:6

2003: Andre Agassi (USA) – Rainer Schüttler (GER) 6:2,6:2,6:1

2004: Roger Federer (USA) – Marat Safin (RUS) 7:6,6:4,6:2

2005: Marat Safin (USA) – Lleyton Hewitt (AUS) 1:6,6:3,6:4,6:4

2006: Roger Federer (SUI) – Marcos Baghdatis (CYP) 5:7,7:5,6:0,6:2

2007: Roger Federer (SUI) – Fernando Gonzalez (CHI) 7:6(2),6:4,6:4

2008: Novak Djokovic (SRB) – Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4:6,6:4,6:3,7:6

2009: Rafael Nadal (ESP) – Roger Federer (SUI) 7:5,3:6,7:6(3),3:6,6:2

2010: Roger Federer (SUI) – Andy Murray (GBR) 6:3,6:4,7:6(11)

2011: Novak Djokovic (SRB) – Andy Murray (GBR) 6:4,6:2,6:3

2012: Novak Djokovic (SRB) – Rafael Nadal (ESP)5:7,6:4,6:2,6:7(5),7:5

2013: Novak Djokovic (SRB) – Andy Murray (GBR) 6:7(2),7:6(3),6:3,6:2

2014: Stan Wawrinka (SUI) – Rafael Nadal (ESP) 6:3,6:2,3:6,6:3

2015: Novak Djokovic (SRB) – Andy Murray (GBR) 7:6(5),6:7(4),6:3,6:0

2016: Novak Djokovic (SRB) – Andy Murray (GBR) 6:1,7:5,7:6(3)

2017: Roger Federer (SUI) – Rafael Nadal (ESP) 6:4,3:6,6:1,3:6,6:3

2018: Roger Federer (SUI)* – Marin Cilic (CRO) 6:2,6:7(5),6:3,3:6,6:1

2019: Novak Djokovic (SRB) – Rafael Nadal (ESP) 6:3,6:2,6:3

2020: Novak Djokovic (SRB) – Dominic Thiem (AUT) 6:4,4:6,2:6,6:3,6:4

Der Überblick der bisherigen Grand-Slam-Sieger und -Finalisten aus Österreich:

Siege (7):

Thomas Muster (French Open 1995 – Herren-Einzel)

Julian Knowle (US Open 2007 – Doppel mit Simon Aspelin/SWE)

Jürgen Melzer (Wimbledon 2010 – Doppel mit Philipp Petzschner/GER)

Jürgen Melzer (Wimbledon 2011 – Mixed mit Iveta Benesova/CZE)

Jürgen Melzer (US Open 2011 – Doppel mit Philipp Petzschner/GER)

Oliver Marach (Australian Open 2018 – Doppel mit Mate Pavic/CRO)

Alexander Peya (Wimbledon 2018 – Mixed mit Nicole Melichar/USA)

Finale (11):

Georg von Metaxa (Wimbledon 1938 – Doppel mit Henkel/GER)

Barbara Schett (Melbourne 2001 – Mixed mit Joshua Eagle/AUS)

Julian Knowle (Wimbledon 2004 – Doppel mit Nenad Zimonjic/SCG)

Julian Knowle (French Open 2010 – Mixed mit Jaroslawa Schwedowa/KAZ)

Alexander Peya (US Open 2013 – Doppel, mit Bruno Soares/BRA)

Alexander Peya (Wimbledon 2015 – Mixed mit Timea Babos/HUN)

Oliver Marach (Wimbledon 2017 – Doppel mit Mate Pavic/CRO)

Oliver Marach (French Open 2018 – Doppel mit Pavic)

Dominic Thiem (French Open 2018 – Herren-Einzel)

Dominic Thiem (French Open 2019 – Herren-Einzel)

Dominic Thiem (Australian Open 2020 – Herren-Einzel)