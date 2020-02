ZDF Info ergründet einen Abend lang den Führerkult in Nordkorea und zeigt, wie Diktator Kim Jong-un mit totaler Kontrolle sein Volk beherrscht – ab 20.15 Uhr. Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

19.40 REPORTAGE

Re: Der Untergang von Venedig – Ist die Lagunenstadt noch zu retten? Venedig kämpft mit den Folgen des Rekordhochwassers. Die Schäden gehen in die Millionen. Einen funktionierenden Hochwasserschutz gibt es nach wie vor nicht – und die Prognosen sind in Zeiten des Klimawandels düster. Bis 20.15, Arte

20.15 NORDKOREA

Büro 39 – Nordkoreas schwarze Kassen Ein Abend im Zeichen Nordkoreas: Wie ist es möglich, dass Nordkorea, eines der ärmsten Länder der Welt, ein Atomwaffenprogramm finanziert, mit dem es sogar die USA herausfordern kann? 21.15Undercover in Nordkorea – Im Reich des Kim Jong-un22.15Atommacht Nordkorea – Die Kim-Dynastie23.15Kim Jong-il – Dynastie des Teufels0.00Gold für Kim – Ein Leben für Nordkoreas Führer. Bis 0.45, ZDF Info

20.15 VIRUS

Themenmontag: Coronavirus – Wie groß ist die Gefahr? Mehrere tausend Menschen sind in China bereits am neuartigen Coronavirus erkrankt, auch in Europa und den USA sind bereits einzelne Fälle aufgetreten. Ein Überblick soll über die aktuelle Lage informieren bzw. darüber, ob Europa für den Ernstfall gerüstet ist. 21.05Der unsichtbare Feind – Tödliche Supererreger aus Pharmafabriken21.55Corona und Co – Der Kampf gegen die Viren22.45Auf der Spur der Superkeime.Bis 23.20, ORF 3

20.15 KINDESMISSBRAUCH

Glaubensfrage (Doubt, USA 2008, John Patrick Shanley) Meryl Streep als erzkonservative Leiterin einer Klosterschule und Philip Seymour Hoffman als fortschrittlicher Pater liefern sich ein packendes Psychoduell um einen vermeintlichen Missbrauchsfall. Bis 21.55, Arte

Trailer zu "Glaubensfrage". movieblogdems

22.10 AUFGEWÄRMT

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (Bridget Jones’ Diary, GB/USA 2001, Sharon Maguire) Eine Londonerin kämpft mit drei Tatsachen ihres Lebens: Sie hat zu viel Arbeit, zu viel Gewicht und keinen Mann. Ihre Suche nach dem idealen Lebenspartner ist der Kult auf der anderen Seite der Carrie-Bradshaw-Medaille und machte "die dicke Zellwegerin" zum Star emotional vereinsamter Großstädterinnen. Bis 23.40, ORF 1

22.30 MACHT GELD GLÜCKLICH?

Generation Wealth Superreiche, Superschöne und Superverlierer sind die Antihelden des preisgekrönten Dokumentarfilms von Lauren Greenfield über ein Amerika des Scheins. Greenfield fotografiert die Promis seit 25 Jahren und hat einiges über sie zu erzählen. Bis 0.15, 3sat

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag Die Themen bei Clarissa Stadler sind: Wintertourismus im (Klima-)Wandel. Dazu ist Gerlind Weber, Professorin für Raumforschung und Raumplanung von der Universität für Bodenkultur live zu Gast im Studio / Tiktok – Die digitalen Welteroberer aus China / Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus – Der Mensch als Datenlieferant. Bis 0.10, ORF 2