Der Li-Keqiang-Index geht auf den gleichnamigen chinesischen Ministerpräsidenten zurück. Li wusste, dass den Wachstumszahlen, die die Gouverneure der verschiedenen chinesischen Provinzen melden, nicht unbedingt zu trauen ist. Deshalb schaute er sich angeblich immer zunächst den Elektrizitätsverbrauch, die Eisenbahn-Frachtraten und die Kreditvergabe der Banken an, um ein realistisches Bild der Lage zu bekommen. Erst dann wusste er, wie hoch das Wirtschaftswachstum ist. Es ist ein Problem autoritär regierter Staaten: Wenn Zahlen nicht passen, werden sie eben passend gemacht. Für das Coronavirus aber fehlt bisher ein solcher Index.

Täglich steigen die Zahlen der Betroffenen. Am Sonntag waren offiziell 14.500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Toten stieg auf mindestens 305. Wie hoch die Fallzahlen tatsächlich sind, ist eine andere Frage. Gerüchten zufolge fehlen vielen Krankenhäuser einfach die Tests, um das Coronavirus nachzuweisen. Eine am Freitag von Forschern der Universität Hongkong im Wissenschaftsmagazin Lancet veröffentliche Studie geht davon aus, dass bereits am 25. Jänner rund 75.000 Menschen infiziert waren.

Das Virus hat China zur denkbar ungünstigsten Zeit getroffen. In der Ferienwoche rund um das chinesische Neujahr verreisen rund 400 Millionen Chinesen innerhalb des Landes. Rund 25 Millionen besuchen die asiatischen Nachbarländer. In Thailand wurden bereits 19 Fälle gemeldet. Der erste Todesfall außerhalb Chinas ereignete sich am Sonntag auf den Philippinen.

Österreicher aus China

Unterdessen haben zahlreiche internationale Fluggesellschaften ihre Flüge nach China gestrichen. Die USA und andere Länder haben einen Einreise-Stopp für Personen aus China verhängt. Amerikanische Staatsbürger müssen für zwei Wochen in Quarantäne. Am Sonntag hatte Deutschland 124 Personen aus der besonders betroffenen Provinz Hubei ausgeflogen. Zwei von ihnen hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl der Infizierten in Deutschland auf acht Personen gestiegen.

Eine Bundesheermaschine mit sieben Österreichern aus dem chinesischen Epidemiegebiet sollte am Sonntagabend aus Frankreich in Wien landen. Sie gelten aber als gesund und zeigten bisher noch keine Symptome des Virus. Trotzdem sollten sie am Flughafen von Mitarbeitern der Wiener Berufsrettung – unter allen Vorsichtsmaßnahmen – übernommen werden. Die Rettung sollte die Personen zur Erstversorgung in das Hygienezentrum Simmering bringen. Dort werden Abstriche gemacht, die virologisch untersucht werden. Ein Ergebnis soll am Montag feststehen. Auch die "übliche Quarantäne" war geplant: Bis jetzt wurden Verdachtsfälle in Wien auf der Isolierstation des Kaiser-Franz-Josef-Spitals untergebracht.

Obwohl die Mortalität des Virus mit zwei Prozent relativ gering ist und die Symptome meist nicht stärker als die einer gewöhnlichen Grippe sind, ist der wirtschaftliche Schaden in China immens. Die Finanzmärkte sollen am Montag nach Plan öffnen. Zahlreiche Fabriken aber bleiben geschlossen. Apple hat angekündigt, alle Filialen des Landes zu schließen, ebenso die Café-Kette Starbucks. Auch die Ferien wurden verlängert. Wie hoch der Schaden ausfallen wird, ist noch nicht absehbar. Einziger Anhaltspunkt ist die Sars-Epidemie 2003. Damals waren rund 3000 Menschen infiziert, 800 starben. Schätzungen zufolge kostete das die Volksrepublik drei Prozentpunkte Wachstum.

Die chinesische Zentralbank will 1,2 Billionen Yuan oder 155,9 Milliarden Euro an zusätzlicher Liquidität bereitstellen, um den Abschwung abzumildern.

Als wäre ein Virus noch nicht genug, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag noch zusätzliche Fälle der Vogelgrippe H5N1. (Philipp Mattheis, red, 2.2.2020)