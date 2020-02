Eine Auswahl an Spots, die bereits im Vorfeld des sportlichen und medialen Großereignisses veröffentlicht wurden

Über 100 Millionen Zuschauer erreicht die Super Bowl allein in den USA. Es ist damit das größte Fernsehereignis in Nordamerika. 30-sekündige Werbespots schlugen sich schon in der Vergangenheit mit über fünf Millionen Dollar zu Buche. Heuer mit dabei: US-Präsident Donald Trump und der demokratische Präsidentschaftsbewerber Mike Bloomberg, die sich ihre Werbespots bei der Super Bowl laut Medienberichten jeweils rund zehn Millionen US-Dollar (neun Millionen Euro) kosten lassen. Wir versammeln bereits jetzt Highlights jener Commercials, die schon vor dem Mega-Event veröffentlicht wurden.