Die Justizanstalt Mittersteig. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – In der Justizanstalt Mittersteig in Wien-Margareten ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Die Wiener Berufsfeuerwehr ist im Einsatz. Näheres zur Größe des Brandes oder möglichen Verletzten war zunächst nicht bekannt.

Alarmstufe 2 sei ausgegeben worden, hieß es. Dies sei geschehen, weil im Fall einer Justizanstalt viele Menschen betroffen sein könnten. (APA, 2.2.2020)