Schönen guten Morgen! Starten wir in die Woche mit den News:

[Inland] Update fürs Klassenzimmer: IT-Konzerne ziehen in die Schulen ein.

Angst vor "Angriff" auf Korruptionsstaatsanwälte: Ministerium will beruhigen.

[Panorama] Coronavirus: Österreicher in Wien gelandet, 14 Tage Quarantäne.

[International] Londoner Polizei erschießt einen mit Messer bewaffneten Angreifer.

Briten schließen Dumping bei Arbeits- und Umweltrecht nach Brexit nicht aus.

[Wirtschaft] Das anstehende EU-Budget als Koalitionsspalter.

[Wissenschaft] Warum haben wir Angst im Dunkeln?

[Sport] Thiem nach Finalniederlage: "Kann mir nicht viel vorwerfen".

[Karriere] Wenn es im Job wieder einmal besonders stressig zugeht, sehnt sich so mancher nach süßem Nichtstun in der Hängematte. Was aber, wenn die Arbeit tagein, tagaus unterfordernd ist?

[Mietrecht] Zu den wichtigsten Tipps zum Grundstückkauf geht es hier entlang!

[Wetter] Eine Störungszone liegt quer über Österreich und bringt entlang der Alpennordseite sowie im Norden und Osten dichte Wolken und oft auch Regen. Besonders in Ober- und Niederösterreich regnet es in den südlichen Landesteilen kräftig und anhaltend. 4 bis 13 Grad.

[Zum Tag] Am 3. Februar 1637 konnten bei einer Tulpenversteigerung in Haarlem zur Zeit der Tulpenmanie die erwarteten Preise nicht mehr erzielt werden. Ein Preisverfall setzte in der Folge ein, die erste Spekulationsblase platzte.