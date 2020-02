Wertpapiere in Schanghai verloren am ersten Handelstag nach chinesischem Neujahr im Schnitt acht Prozent. Auch Tokio schloss im Minus

Kein guter Tag für Investoren in China: Die Aktienkurse an der Börse in Schanghai gaben am ersten Handelstag nach den chinesischen Neujahr-Feiertagen auf breiter Front nach. Ängste vor negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus waren bestimmend für die Talfahrt. Foto: AP / Ng Han Guan

Das Coronavirus hat nun auch die Aktienmärkte infiziert. Die chinesischen Wertpapier- und Rohstoffmärkte fielen am Montag teilweise so stark wie seit 2007 nicht mehr. Vorher ist bekannt geworden, dass sich die Zahl der auf das neuartige Virus zurückzuführenden Todesopfer in China auf 361 erhöht hat. Anleger flüchteten sich in der ersten Handelssitzung nach einer längeren Neujahrspause in sichere Anlagen.

Der Schanghai Composite Index verlor acht Prozent und erreichte zu Wochenbeginn ein Jahrestief. Mit diesem Einbruch erlebt Schanghai seinen schlimmsten Tag seit dem "Schwarzen Montag" im August 2015, als die globalen Märkte von den Befürchtungen über eine Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft erschüttert wurden. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters wurden an dem einen Handelstag fast 370 Milliarden Dollar, umgerechnet 333 Milliarden Euro, an Marktwert vernichtet. Die Börse in Shenzhen hat seit 2007 keinen einzigen Tag mehr mit einem so starken prozentualen Rückgang erlebt. Auch japanische Aktienwerte bewegten sich in einer Abwärtsspirale. In Europa und den USA wird ebenfalls mit verstärktem Abgabedruck gerechnet.

Nikkei in Tokio verlor gut ein Prozent

Wirtschaftswissenschaftler haben bereits davor gewarnt, dass der Ausbruch der Infektion mit dem Coronavirus die Verbraucherausgaben, den Tourismus und die Fabriktätigkeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt belasten wird. Das würde speziell auch Japan treffen, da China einer der wichtigsten Exportmärkte des Landes ist.

Der Nikkei-Index in Tokio schloss am Montag 1,01 Prozent niedriger bei 22.971,94 Punkten, wobei die Sektoren Konsumgüter und Informationstechnologie die Rückgänge anführten.

Chinesische Währung ebenfalls schwach

Der Yuan begann den Handel ebenfalls so schwach wie noch nie in diesem Jahr. Die chinesische Währung sank um 1,5 Prozent auf unter sieben Yuan auf einen US-Dollar.Die Notierungen für Eisen, Öl und Kupfer fielen in Schanghai ebenfalls stark. Dahinter steckt die Angst, dass die Ausbreitung des Virus die Wachstumsaussichten der Welt wohl stärker belasten könnte als bisher befürchtet.

Um Panik zu vermeiden, hat die chinesische Zentralbank den Märkten am Montag durch Reverse-Repo-Geschäfte eine Liquiditätsspritze von 1,2 Billionen Yuan (157 Milliarden Euro) verpasst. Die Regierung in Peking habe außerdem Unternehmen, die lebenswichtige Güter produzieren, Hilfe zugesichert, ihre Arbeit so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, berichtete der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV. Neben dem Liquiditätsschub haben die obersten Finanz- und Wirtschaftsregulierungsbehörden Dutzende weiterer Maßnahmen zur Stabilisierung Chinas angekündigt.

Raffinerie reduziert Produktion

Die chinesische Sinopec Corp, Asiens größte Raffinerie, sagte, sie werde die Produktion der Raffinerie in diesem Monat um etwa 600.000 Fass am Tag (je 159 Liter) Tag reduzieren, was etwa zwölf Prozent der durchschnittlichen Tagesproduktion des vergangenen Jahres entspricht. Damit wolle man auf die gesunkene Nachfrage nach Treibstoffen reagieren, sagten mit der Materie betraute Personen.

Während die Aktienmärkte wieder aufgesperrt haben, weicht das Arbeitsleben von der Norm ab. Die meisten Provinzen haben die Ferien verlängert mit der Hoffnung, dadurch die Ausbreitung des Virus eindämmen zu können. Mitarbeiter von Unternehmen in der Provinz Hubei, wo Virus in der Metropole Wuhan erstmals aufgetreten ist, sollen erst nach dem 13. Februar wieder zur Arbeit zurückkehren.

Die Märkte in anderen Teilen Asiens öffneten am Montag durch die Bank schwächer – allerdings waren die Verluste nicht annähernd so dramatisch wie in China. In Südkorea, wo 15 Fälle des Virus bestätigt wurden, fiel der Aktienindex Kospi um 0,5 Prozent.

Erster Corona-Toter außerhalb Chinas

Wegen des grippeähnlichen Virus hat die Weltgesundheitsorganisation WHO in der Vorwoche den weltweiten Notstand erklärt, sagte jedoch, dass globale Handels- und Reisebeschränkungen nicht erforderlich seien. (3.2.2020, Reuters, red)