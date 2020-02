Eine Flughafenmitarbeiterin in Bangkok mit einer Sicherheitsmaske. Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun

Wien/Paris – In Österreich gibt es fünf neue Coronavirus-Verdachtsfälle. Wie das Gesundheitsministerium Montagvormittag bekannt gab, handelt es sich um drei Fälle in Niederösterreich und je einen in der Steiermark und in Tirol. Rund 40 Coronavirus-Verdachtsfälle hat es bisher in Österreich gegeben. In all diesen Fällen gab es nach Tests Entwarnung.

Sieben Österreicherinnen und Österreicher sind am Sonntag aus dem Corona-Epidemiegebiet Wuhan in China in Wien-Schwechat gelandet. Zur Sicherheit müssen sie nun zwei Wochen in Quarantäne – auch wenn sie bisher keine Krankheitsanzeichen haben. ORF

Die Untersuchungsergebnisse der sieben österreichischen Rückkehrer aus der Corona-Hochrisikoregion Wuhan waren am Vormittag noch ausständig. Die sechs Erwachsenen und das Kind zählen nicht zu den Verdachtsfällen, da sie keinerlei Symptome aufweisen. Sie gelten als gesund. Die sieben Österreicher wurden Sonntagabend mit einer Hercules C-130 des österreichischen Bundesheeres von Frankreich nach Wien-Schwechat gebracht.



Sobald die Österreicher in Wien-Schwechat gelandet waren, wurden sie von der Wiener Berufsrettung und von speziell ausgebildeten Experten unter isolierten Bedingungen in das Hygienezentrum der Stadt Wien in Simmering transportiert. Dort wurden die vier Männer, zwei Frauen und das Kind durch die Wiener Landessanitätsdirektion (MA15) erstversorgt und auch die Abstriche für die Virus-Tests genommen. Laut dem Büro des zuständigen Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) sollten sich die Reisenden nun zunächst von den Strapazen der Flüge erholen.

Entwarnung in Frankreich

Erste Testergebnisse wurden innerhalb von 24 Stunden erwartet. Krankheitsfall war keiner bekannt, dennoch wird es eine 14-tägige Quarantäne geben.

Für die Franzosen, die in der selben Maschine wie die Österreicher nach Frankreich zurückgeflogen sind, haben die französischen Behörden Entwarnung gegeben. Keiner der in Frankreich verbliebenen Passagiere habe sich mit dem neuartigen Virus infiziert, sagte Gesundheitsstaatsekretär Adrien Taquet am Montag dem Sender BFMTV. Entsprechende Tests seien negativ ausgefallen.



Notklinik mit tausend Betten in Wuhan eröffnet

In Wuhan wurde am Montag das erste von zwei Notkrankenhäusern in Wuhan eröffnet. Das "Huoshenshan" ("Berg des Vulkan-Gottes") genannte Hospital hat rund tausend Betten. Rund 1.400 medizinische Kräfte des Militärs betreiben das Behelfshospital, in dem Lungenkranke zentral in Quarantäne kommen und behandelt werden.



Am Spital ist seit 23. Jänner Tag und Nacht gearbeitet worden. Ein zweites Hospital mit mehr als tausend weiteren Betten soll am Mittwoch eröffnet werden. Es wird "Leishenshan", "Berg des Feuergottes", genannt. Nach dem chinesischen Volksglauben sollen die Götter des Feuers oder des Vulkans helfen, Krankheiten zu bekämpfen. Die beiden Nothospitäler sollen helfen, den akuten Mangel an Krankenbetten zu beheben.

China verfolgt Menschen mit Drohnen



Die chinesische Polizei verfolgt indes offensichtlich auch mit Drohnen einzelne Menschen, die keinen Mundschutz tragen. Über Lautsprecher werden sie aufgefordert, eine Atemmaske anzulegen oder nach Hause zu gehen, wie auf Videos im chinesischen Internet zu sehen ist.

"Sie sollten nicht draußen rumlaufen, ohne eine Maske zu tragen", sagt eine männliche Stimme aus dem Lautsprecher der Drohne zu einer älteren Frau, wie auf einem Video zu sehen ist, das die staatliche "Global Times" auf Twitter veröffentlichte. "Besser, sie gehen jetzt nach Hause – und Hände waschen nicht vergessen!" Alle seien doch aufgefordert worden, zuhause zu bleiben. "Jetzt beobachtet sie eine Drohne."

An einer Straßenkreuzung wurden ferner Passanten von der Drohne aus aufgefordert, einen Mundschutz zu tragen. "Der Typ mit dem pinken Schutz am Motorrad", schallte aus der Luft die Stimme einer Polizistin, die mit Sprechfunk über die Drohne spricht. "Ja, sie! Bitte tragen Sie eine Maske."

Wie verbreitet das Vorgehen ist, war aber unklar. Auf anderen Videos ist zu sehen, wie die Polizei aus der Luft auch die Bürger aufklärt. "Gehen sie nur im Notfall raus", sagt ein Polizist in einem Video mit Sprechfunk über die Drohne, die über einer Kreuzung schwebt. "Bitte tragen sie einen Mundschutz, wenn sie rausgehen. Schützen sie sich selbst!"

Hongkong schließt Grenzen

Hongkong kündigte an, zehn Grenzübergänge mit dem chinesischen Festland zu schließen, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen.

Das Coronavirus erklärt DER STANDARD

Kritik an USA

Die Reaktion der USA auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatte China hingegen scharf kritisiert. Anstatt Hilfe anzubieten habe Washington "Panik" geschürt, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Montag in Peking. Sie kritisierte, dass die US-Regierung als erste Reaktion die Mitarbeiter ihres Konsulats in Wuhan abgezogen und dem Botschaftspersonal in Peking die Ausreise freigestellt habe.

Hua verurteilte außerdem das von Washington erlassene Einreiseverbot für China-Reisende. Die USA hätten damit ein "sehr schlechtes Beispiel" abgegeben, sagte die Außenamtssprecherin. Die US-Regierung habe China auch "keinerlei substanzielle Unterstützung" angeboten. US-Präsident Donald Trump zeigte sich hingegen zuversichtlich. "Wir werden sehen, was passiert, aber wir haben es ausgeschaltet", sagte Trump am Sonntagabend dem Fernsehsender Fox New. US-Bürger, die in der stark betroffenen Region Wuhan oder der umliegenden Provinz Hubei waren, müssen für zwei Wochen in Quarantäne. In den USA sind acht Fälle bestätigt.

"Infodemie" zum Coronavirus

Besorgt hat sich hingegen die Weltgesundheitsorganisation WHO über die Informationsflut zum Coronavirus gezeigt. Der Ausbruch sei von einer "massiven Infodemie", einer Überschwemmung an Informationen begleitet worden, teilte sie am Sonntagabend in Genf. Einige Informationen seien korrekt, andere nicht.

Da die Flut an Informationen es vielen Menschen schwer mache, zwischen Mythen und Fakten zu unterscheiden, hat die WHO eine große Informationskampagne auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien gestartet. Darin beantwortet sie etwa Fragen wie: Kann das Essen von Knoblauch gegen das Coronavirus helfen. Antwort: "Dafür gibt es keinen Beleg." (APA, red, 3.2.2020)