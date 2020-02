Zu Weihnachten stand der Schwede Stellan Johansson vor einem Problem in Form eines beachtlichen Bestands an Kiwis. 15 Kilogramm der Früchte hatte sein Bruder ihm aus eigenem Anbau am Festtag geschenkt. Mehr als er sinnvoll lagern konnte.

Und weil Not bekanntlich erfinderisch macht, begann der Skandinavier, mit den süßlich-sauren Früchten zu experimentieren. Dabei entstand nicht nur ein Wok-Gericht mit Kiwi und Rentierfleisch, sondern auf Anregung seines Bruders auch ein exotisch-mediterranes "Fusion Kitchen"-Machwerk: die Kiwi-Pizza. Eine Kombination aus Pizza Cardinale mit Schinken, Käse und Kiwischeiben, umgesetzt von einer Pizzeria.

Die Kiwi-Pizza.

Traditionalisten auf den Barrikaden

Die exzentrische Kreation, die er auf sozialen Medien teilte, drehte bald ihre Runde in der digitalen Sphäre und gelangte über den namensbedingten Umweg nach Neuseeland schließlich auch in italienische Timelines. Auch die Reddit-Community entdeckte das Gericht bald, etwa im Subreddit "Shitty Food Porn", wo es fälschlicherweise aber einer dänischen Pizzeria zugeschrieben wurde.

Im Mutterland der Pizza sieht man die neue Kreation allerdings alles andere als gelassen, schreibt der "Stern". Selbst Zeitungen griffen die fruchtig angereicherte Traditionsflade aus dem hohen Norden auf und betitelten sie unter anderem als "Monstrosität". Verfechter der klassischen Mittelmeerküche, die auch schon auf die weitverbreitete Pizza Hawaii (mit Ananas) schlecht zu sprechen sind, empörten sich über das gefühlte kulinarische Sakrileg. Dazu gehört auch der Direktor des neapolitanischen Pizzaverbandes, Stefano Auricchio. Salziges mit Früchten zu kombinieren verletze die Regeln der neapolitanischen Küche, attestiert er.

Als "Kiwizza" erfolgreich

Manche schlagen bei ihrer Ablehnung der Pizza Kiwi allerdings massiv über die Stränge. Er erhalte aus Italien "ziemlich viele" E-Mails, in denen die Verfasser ihm erklären, ihn töten zu wollen, da er ihre Esskultur zerstöre, schreibt Johansson.

Bislang nimmt er die Drohungen allerdings gelassen. Und die Pizzeria, in der seine Idee erstmals umgesetzt wurde, verkauft sie nun erfolgreich als "Kiwizza". (gpi, 4.2.2020)