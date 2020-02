Denkt man an München – oder Minga, wie man liebevoll im Dialekt sagt –, fallen einem meist Klischees ein: das Oktoberfest auf der Theresienwiese mit Menschenmassen in Tracht, die eine Maß Bier nach der anderen trinken und später als Alkoholleichen auf der Kotzwiese landen. Oder die Münchner Schickeria, die Bussi-Bussi-Gesellschaft, oder dass in der Stadt nur völlig überteuerte Wohnungen zu finden sind – wenn es denn welche gibt. München hat viel mehr zu bieten, wie folgendes Quiz zeigt:

