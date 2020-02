Wien – Die ORF-Sendergruppe hat im Jänner einen Marktanteil von 34,8 Prozent erzielt, das ist ein Minus von 1,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. ORF 1 verlor um 0,9 Prozentpunkte auf 12 Prozent, ORF 2 um 0,7 Prozentpunkte auf 20 Prozent. Zulegen konnten dagegen die Privatsender.

Der ORF erklärt den Rückgang für ORF 2 damit, dass im Vorjahr die Sonderberichterstattung zum damals herrschenden Schneechaos besonders gut genutzt worden sei. Auch die Rennen des Ski-Weltcups auf ORF 1 hatten 2019, vor dem Rücktritt von Marcel Hirscher, mehr Zuseher.

Plus für Private

Über ein deutliches Plus konnte sich Servus TV freuen. Der Sender legte im Jänner mit 3,5 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (ab 12 Jahren) im Vergleich zum Jänner des Vorjahres (2,7 Prozent) um 0,8 Prozentpunkte zu.

Puls 4 erzielte 3,5 Prozent Marktanteil beim Publikum ab 12 Jahren, ein Plus von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. In der Kernzielgruppe 12-49 erzielte Puls 4 5,6 Prozent und damit laut Aussendung den höchsten Monatsmarktanteil in seiner Geschichte. ATV kam 12plus ebenfalls auf 3,5 Prozent Marktanteil (plus 0,1 Prozentpunkte), fünf Prozent waren es bei den Zuschauern unter 50.

Erstmals gab ProSiebenSat.1Puls4 auch die Quoten für den bereits im September 2019 gestarteten News-Sender Puls 24 bekannt. In der Gesamtbevölkerung kam Puls 24 auf 0,3 Prozent Marktanteil und lag damit knapp hinter oe24.tv, das 0,4 Prozent erzielte. (APA, 3.2.2020)