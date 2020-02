Aug’ in Aug’ mit dem Wisent: In den Wäldern von Kaluga im Stromtal der Oka, Nebenfluss der Wolga, kann man ihm begegnen. "Universum", 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Altay Film

19.40 REPORTAGE

Re: Kinderlos dem Klima zuliebe? Wenn Frauen wegen des Klimawandels in den Gebärstreik treten: Porträts über britische Klimaschützerinnen, die keine Kinder mehr bekommen wollen, weil sie es als unverantwortlich erachten, Kinder in eine – durch die Klimakrise – zur Zerstörung verdammte Welt zu setzten. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die Wolga 300 Kilometer nordwestlich von Moskau entspringt die Wolga. In 3500 Kilometern bis zum Kaspischen Meer nimmt der Fluss an Größe zu. Sie sammelt ihr Wasser aus einem Einzugsgebiet, das sich über 1,5 Millionen Quadratkilometer erstreckt und damit größer als Frankreich, Spanien und Portugal zusammengerechnet ist. Lebensraum für viel Getier, das sich in dieser zweiteiligen Naturdokumentation prächtig in Szene setzt. Bis 21.05, ORF 2

20.15 THEMENABEND

Abschied von der Mittelschicht Rund ein Drittel aller Beschäftigten in Europa lebt im Prekariat. Karin de Miguel Wessendorf und Valentin Thurn begleiten Menschen aus Europa in ihrem Alltag in der prekären Gesellschaft. In Push – Für das Grundrecht auf Wohnen geht es um 21.45 Uhr um die Mechanismen des neuen globalen Immobiliengeschäfts. Was es heißt, im Jahr 2030 Mensch in der Arbeitswelt zu sein, hinterfragt Wir sind die Roboter um 23.35 Uhr. Bis 1.00, Arte

21.05 REPORTAGE

Das Leben ist schön: Unter der Gürtellinie "Das schöne Leben an Orten einfangen, an denen es manche vielleicht gar nicht vermuten würden", will der Sendungsverantwortliche Peter Liska in der neuen 45-minütigen Reportagereihe. Erster Schauplatz dafür: die Wiener Wrestling-Szene. Bis 21.50 ORF1

21.05 MAGAZIN

Report Susanne Schnabl fragt nach der grünen Wende, interviewt Hans Peter Doskozil und berichtet von Brexit und dem Modell Zermatt. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Kinder- und Jugendpsychiater und Autor Paulus Hochgatterer, Kabarettist und Autor Joesi Prokopetz, Krimiautor Friedrich Ani sowie Schriftstellerin und Psychotherapeutin Heike Duken. 21.55, ORF3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gags, Gags, Gags, und wie immer zwei großartige Gäste im Witzestudio: Skikommentator Hans Knauß und Gagschreiber Peter Wittkamp. Bis 22.55, ORF 1

22.25 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Kunst der Versöhnung Michael Cencig lässt Paare zu Wort kommen, die aus ihren Erfahrungen über Konflikte und seelische Verletzungen in Partnerschaft oder Ehe sprechen. Um 23.25 Uhr erinnert die DokumentationGlauben, Leben, Sterben an Menschen im Dreißigjährigen Krieg. Bis 0.10, ORF2

