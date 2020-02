John Malkovich ganz groß: Sky Österreich startet ab 3. Februar eine Marketingkampagne für den Serienstart von "The New Pope". Foto: Sky

Mit "The New Pope" taucht der Oscar-prämierte italienische Regisseur Paolo Sorrentino ("La Grande Bellezza") nach "The Young Pope" erneut in die Welt der Vatikanstadt ein. Ab 20. Februar ist die Serie mit John Malkovich, Jude Law und Ludivine Sagnier auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky X in Österreich on Demand abrufbar. Aus diesem Anlass wird der Start der Sky-Original-Produktion, die ihre Weltpremiere bei den vergangenen Filmfestspielen von Venedig erlebte, von einer groß angelegten Kampagne vorbereitet.

Trailer zu "The New Pope". Sky Österreich

Bereits ab 3. Februar bespielt Sky Österreich neben der klassischen Marketingkampagne über Kanäle wie Kino, OOH, Print, Digital und Social Media laut Aussendung auch Megaboards auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße. Synchronsprecher Joachim Tennstedt, der Malkovich seine Stimme bereits in den "Batman"-Filmen geliehen hat, spricht sowohl die TV- als auch die Radio-Spots für die Kampagne. (red, 3.2.2020)