Patrick Mahomes Foto: APA/EPA/RHONA WISE

In jeder Sportart gibt es Typen, die man toll finden kann, auch wenn man das Spiel nicht voll versteht. Patrick Mahomes, der als Quarterback die Kansas City Chiefs zum Super-Bowl-Sieg über die San Francisco 49ers geführt hat, ist so ein Spieler. Kein Wurfwinkel zu schwer, kein Passempfänger zu weit weg, Mahomes lässt American Football einfach ausschauen, Taktik hin oder her. Und er ist ein Chef, wie ihn sich jede Firma wünscht. "Er kann andere anführen, das ist ihm angeboren", sagt sein Trainer Andy Reid.

Dem 24-jährigen Afroamerikaner wurde das sportliche Talent in die Wiege gelegt: Sein Vater war Baseballprofi. Ein Angebot aus der Major League Baseball lehnte der Sohn als Teenager ab. In der Schule in seiner Heimatstadt Tyler in Texas wurde Mahomes wegen seiner quakenden Stimme "Kermit mit dem Kanonenarm" genannt. Der Frosch im Hals blieb, der Kanonenarm wurde noch stärker.

Mahomes kann das Eierlaberl auf fast 100 km/h beschleunigen und 75 Meter weit werfen. Das sind Ausnahmewerte. Auch in der Seitwärtsbewegung kommen seine Pässe mit Präzision an. So ist es wenig verwunderlich, dass die "Häuptlinge" in allen drei Spielen des NFL-Playoff einen zweistelligen Rückstand aufholten. (0:24, 7:17 und 10:20) – ein NFL-Rekord.

Bereits in der vergangenen Saison sorgte Mahomes für Furore, wurde gleich im ersten Jahr als Starting Quarterback dank 50 Touchdowns und mehr als 5000 Yards zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt.

Friseurbetriebe in Kansas City haben nach dem Titelgewinn nun wohl Hochbetrieb. "The Mahomes" ist bei Football-Fans eine beliebte Mischung aus Irokese und Afro. Mahomes selbst lässt seine Haarpracht wöchentlich beim Friseur pflegen.

Abseits des Feldes tritt Mahomes mit seiner Langzeitfreundin und Ex-Fußballerin Brittany Matthews kaum in der Öffentlichkeit auf. Als Werbekönig hat er Superstar Tom Brady abgelöst, ist das Merchandising-Gesicht der NFL. Auch der sportliche Erfolg wird sich bald auf seinem Konto niederschlagen. Verlängern die Chiefs seinen in zwei Jahren auslaufenden Vertrag vorzeitig, könnte er mit mehr als 200 Millionen Dollar Salär zum bestbezahlten Spieler der Football-Geschichte werden.

Nach seiner Gala umarmte Mahomes jeden Mitspieler und freute sich schon auf die Belohnung als Super-Bowl-Champion: "Das wollte ich schon mein ganzes Leben sagen: Ich fahre nach Disney World." (Florian Vetter, 3.2.2020)