Auf geht’s in den Dienstag! Hier sind die News:

[Klimakatastrophe] CO2-Ausstoß in Österreich stieg im Vorjahr nach leichtem Rückgang wieder an.

[Coronavirus] Zwei Österreicher wollen nicht aus betroffener Provinz Hubei raus.

Chinesische Führung räumt Fehler im Umgang mit Coronavirus ein.

Coronavirus: Warum das Ansteckungsrisiko so schwer zu bestimmen ist.

[International] Nach dem Brexit: Mehr Fisch, weniger Finanzdienstleister.

Podcast: Wieso Trump nicht verurteilt wird und das gefährlich ist.

[Wirtschaft] Kurz und Merkel einig bei EU-Budget, uneins bei Migration und Transaktionssteuer.

[Web] Pharmafirmen zahlten, damit Ärzte-Software öfter Schmerzmittel empfiehlt.

[Mietrecht] Wie ihr einen Mietvertrag richtig kündigt und was dabei zu beachten ist.

[Jobsuche] Was euch beim Assessment Center erwartet und wie ihr euch vorbereiten könnt, erfahrt ihr hier.

[Wetter] Nördlich des Alpenhauptkammes sorgt polare Kaltluft während der Vormittagsstunden für eine markante Abkühlung. Bis in den Nachmittag hinein dominieren hier dichte Wolken. Diese sorgen am Alpenrand für anhaltenden Regen oder Schneeregen, im Flachland ziehen hingegen wiederholt Regen- oder Graupelschauer durch. Windig bei 3 bis 8 Grad im Schnitt.

[Zum Tag] Rosa Louise Parks war eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin, die sich 1955 weigerte, ihren Sitzplatz in einem Bus für einen Weißen zu räumen und damit als ein Anfang der US-Bürgerrechtsbewegung den Montgomery Bus Boycott auslöste. Geboren wurde sie am 4. Februar 1913 in Tuskegee, Alabama in den Vereinigten Staaten und starb mit 92 Jahren am 24. Oktober 2005 in Detroit, Michigan. Ihr Geburtstag jährt sich am heutigen Tag zum 107. Mal.