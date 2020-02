Foto: Reuters / Eric Thayer

Des Moines – Die Veröffentlichung von Ergebnissen der ersten Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen im Bundesstaat Iowa verzögert sich. US-Medien berichteten am späten Montagabend Ortszeit unter Berufung auf die Demokratische Partei in dem Bundesstaat, Grund seien "Qualitätskontrollen". Die Richtigkeit der Ergebnisse habe oberste Priorität. Man habe in den ersten Zahlen "Ungereimtheiten" gefunden, und müsse diese nun überprüfen. Es werde aber von einem technischen Fehler, nicht von Hacking ausgegangen.

25 Prozent der Wahlbezirke hätten bereits Ergebnisse übermittelt, diese seien aber noch nicht öffentlich verfügbar. Angeblich geht es dabei um Probleme mit jener App, der dazu dient, Ergebnisse an die Parteizentrale zu übermitteln. Viele Benützerinnen und Benützer konnten sich offenbar nicht einloggen. Bekannt ist bisher, dass die Wahlbeteiligung in etwa auf dem Stand von 2016 lag – das ist deutlich geringer als im Vorfeld erwartet worden war.

Kompliziertes System

Schon im Vorfeld der Wählerinnen-Versammlungen hatte es einige Bedenken gegeben. Nicht nur sollte in diesem Jahr die App zur Verwendung kommen, auch sollten erstmals drei verschiedene Ergebnisse präsentiert werden. Das liegt an der ungewöhnlichen Art, wie die Versammlungen, der sogenannte Caucus, funktionieren: Wählerinnen und Wähler treffen sich an einem von der Partei gewählten Ort und finden sich dort in Gruppen zusammen. Dann werden die Unterstützerinnen und Unterstützer der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten gezählt.

Die Anhänger jener Antretenden, die weniger als 15 Prozent der Stimmen erhalten, müssen dann in einer zweiten Runde ihre Präferenz ändern, und jemand anderen wählen. Schließlich werden die Ergebnisse auf Bezirksebene auf eine Zahl von Delegierten umgerechnet, die den jeweiligen Kandidaten zugerechnet werden. Während bisher nur diese letzte Zahl veröffentlicht worden war, sollten diesmal – im Sinne der Transparenz – alle drei Datensätze verfügbar sein. Nun sind, wegen der Fehlers, aber vorerst fast gar keine Zahlen vorhanden. Erste Zahlen aus rund einem Prozent der Wahlkreise zeigen starke Ergebnisse für den linksgerichteten Senator Bernie Sanders sowie den Bürgermeister von South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Diese gelten aber noch nicht als repräsentativ.

Unklare Ausgangslage

Umfragen hatten Sanders vorn gesehen, gefolgt vom früheren Vizepräsidenten Joe Biden, Buttigieg und der Senatorin Elizabeth Warren. Mit größerem Abstand folgten die Senatorin Amy Klobuchar, der Unternehmer Andrew Yang und der Milliardär Tom Steyer. Allerdings waren bis zuletzt viele demokratische Wähler unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben sollten. Das ließ auch die Umfragen unsicher erscheinen. Ein Meinungsforscher sah etwa Buttigieg knapp vorn.

Die Vorwahlen in Iowa sind die ersten in den USA im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Parteien. Ein Ergebnis gibt es unterdessen schon: US-Präsident Donald Trump gewann erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit die erste Vorwahl der Republikaner. (mesc, red, 4.2.2020)