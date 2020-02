Die Zahl der Todesopfer in China ist auf 425 gestiegen, alle starben in Provinz Hubei. Ein Todesfall in Hongkong ist der zweite außerhalb der Volksrepublik

In einem zum Spital umgebauten Gebäude in der Stadt Wuhan, dem Zentrum des Virus-Ausbruchs, wurden Betten aufgestellt. Foto: EPA

Peking – Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus ist in China erneut sprunghaft angestiegen. Wie die chinesische Gesundheitsbehörde mitteilte, gab es bis Dienstag 20.438 bestätigte Erkrankungen – 3.225 neue Fälle im Vergleich zum Vortrag. Die Zahl der Todesopfer stieg demnach um 64 auf 425.

Es ist der bisher stärksten Anstieg der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und der Todesfälle innerhalb eines Tages. Alle neuen Todesfälle wurden in der zentralchinesischen Provinz Hubei verzeichnet. Hubei ist das Zentrum der Epidemie, von der dortigen Millionenmetropole Wuhan hatte das Virus seinen Ausgang genommen. Die chinesischen Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt.

In Hongkong ist laut dem lokalen Nachrichtensender TVB derweil erstmals eine Person an den Folgen des Coronavirus gestorben. Bei dem 39-jährigen Mann hätte vor der Ansteckung mit dem Virus bereits eine Grunderkrankung vorgelegen, erklärten die örtlichen Behörden am Dienstag. Der Mann ist der zweite Tote außerhalb Chinas, der an dem Erreger gestorben ist – am Wochenende starb ein aus China angereister Mann auf den Philippinen. In Hongkong sind 15 infizierte Personen bestätigt, darunter eine, die sich nicht in China, sondern in Hongkong angesteckt hat.

Entwarnung in Österreich

Weltweit sind rund 180 Fälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt. In Österreich gibt es bisher keine bestätigten Fälle: Alle sieben Österreicher, die am Sonntag aus der chinesischen Provinz Hubei zurück nach Österreich gekommen sind, wurden negativ auf das Coronavirus getestet, wie am Montag bekannt wurde. Die sechs Erwachsenen und ein Kind waren noch am Sonntag ins Hygienezentrum Wien gebracht worden. Sie bleiben 14 Tage in Quarantäne. Wo sie untergebracht werden, wurde nicht mitgeteilt.

Es bleiben allerdings wirtschaftliche Folgen: Mehrere Airlines fliegen China derzeit nicht mehr an, die Lufthansa Group gab bekannt, dass die Austrian Airlines aufgrund des Coronavirus die China-Flüge zumindest bis zum 28. Februar aussetzen. Chinas selbst forderte heimische Airlines indes auf, Auslandsflüge nicht zu unterbrechen. Auch zahlreiche Firmen haben ihre Fabriken in China nach wie vor geschlossen. BMW und Volkswagen verlängerten die zum Neujahr üblichen Werksferien bereits auf diese Woche. Die Ausbreitung des Coronavirus macht den Einzelhändlern zu schaffen. Die Kunden bleiben aus Furcht vor Ansteckung daheim, die Straßen sind wie leer gefegt und viele Läden machen vorübergehend zu. So schloss die schwedische Modekette H&M etwa 45 Filialen in China, was im Jänner den Umsatz nach eigenem Bekunden schmälerte. Die Aktienmärkte in Asien brachen am Montag, dem ersten Handelstag nach dem asiatischen Neujahrsfest, massiv ein – am Dienstagmorgen erholten sie sich vielerorts aber wieder leicht.

Sorge in Japan

Erneut gibt es wegen des Virus auch ungewöhnliche Maßnahmen: Japan ein ganzes Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne gestellt. Fernsehbilder zeigten, wie am Montagabend im Hafen von Yokohama Gesundheitsbeamte an Bord der "Diamond Princess" gingen. Sie sollten den Gesundheitszustand sämtlicher 2.500 Passagiere und 1.000 Besatzungsmitglieder überprüfen.

Der Verdacht, dass Menschen an Bord mit dem Erreger infiziert sein könnten, war wegen eines 80-jährigen Passagiers aufgekommen, der einige Tage zuvor das Schiff in Hongkong verlassen hatte. Er wurde von den Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone positiv auf das Virus getestet.

Neuen Ärger gibt es auch in Taiwan. Das Außenministerium der Insel, die von China als abtrünnige Provinz erachtet wird, übte in der Nacht heftige Kritik an Peking. Die Entscheidung der dortigen Führung, Taiwans Zugang zu Daten der Weltgesundheitsorganisation WTO zu beschränken, sei "abscheulich". Peking selbst behauptet, Taiwan alle relevanten Informationen mitgeteilt zu haben. (APA, Reuters, mesc, 4.2.2020)