Plus von 17,3 Prozent – Analysten hatten mehr erwarrtet

Die Google-Mutter wächst nicht so stark, wie sich Analysten das erhofft hatten. Foto: AP Photo/Richard Drew

Google hat mit seinem Umsatzwachstum im vergangenen Quartal die Markterwartungen verfehlt. Der Mutterkonzern Alphabet gab am Montag nach US-Börsenschluss ein Plus von 17,3 Prozent auf 46,1 Milliarden Dollar bekannt. Das war das schwächste Wachstum in einem Schlussvierteljahr seit 2015.

Aktie gab um vier Prozent nach

Analysten hatten mit knapp 47 Milliarden Umsatz gerechnet. Der Nettogewinn stieg um 19,2 Prozent auf 10,67 Milliarden Dollar. Anleger reagierten enttäuscht auf den Quartalsbericht: Im nachbörslichen Handel gab die Alphabet-Aktie vier Prozent nach. (Reuters/APA, 4.2.2020)