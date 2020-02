Der Türöffner Nello One soll aktuell den falschen Leuten die Tür öffnen. Foto: Nello

Smarte Geräte sollen den Alltag erleichtern und gemütlicher machen. Wer also keine Lust mehr hat, in der vollgestopften Handtasche nach dem Haustorschlüssel zu suchen, kann sich einen smarten Türöffner besorgen. Damit kann man die Tür etwa via Smartphone öffnen. Nur blöd, wenn die Technologie nicht richtig funktioniert und der vermeintlich smarte Türöffner plötzlich ungefragt Fremden die Haustür öffnet. Über so eine Panne berichtet das Tech-Portal "Golem". Betroffen sei der smarte Türöffner Nello One.

Unerwünschte Türöffnung

Dieser muss mit der Gegensprechanlage verbunden werden und ermöglicht unterschiedliche Optionen, unter anderem "Homezone Unlock". Nello One weiß dann mittels GPS-Funktion, wenn sich der Besitzer dem Zuhause nähert und "öffnet auf ein Klingeln gerne die Haustür", wie es auf der Website heißt.

Das Problem: Bei den nötigen Servern für den cloudbasierten Türöffner hat sich Anfang des Jahres ein Fehler eingeschlichen. Seither öffnet sich die smarte Tür auch in Fällen, in denen dies nicht so smart ist. Etwa wenn ein Fremder klingelt, der Besitzer aber gar nicht in der Nähe des Wohnhauses ist.

Fehlerbehebung dauert noch

Nachdem das Start-Up Locumi Labs im Juli 2019 Insolvenz anmelden musste, hat das italienische Unternehmen Sclak den Support und die Server übernommen. "Golem" liegen Mails vor, in denen Sclak die Probleme intern bestätigt. Demnach würden die Server wieder einwandfrei laufen, jedoch müsse man noch ein Update für die Nello-App entwickeln, damit die Fehlfunktion endgültig beseitigt sei. Wann dieses erhältlich sei, steht noch offen. Die sicherste Variante für Besitzer laute daher, den Türöffner bis auf weiteres abzumontieren. (red, 4.2.2020)