Blizzard gibt "Warcraft 3: Reforged"-Nutzern nun das Geld sofort zurück, wenn sie eine Rückerstattung beantragen. Außerdem veröffentlichte der US-Konzern ein erstes Statement zu der Causa. Foto: Blizzard

Blizzard hat bei Warcraft 3: Reforged einen ungewöhnlichen Schritt gesetzt und retourniert nun sofort das Geld für das Spiel. Bislang musste man die Rückerstattung beantragen und teilweise mehrere Tage warten. Manchmal wurde diese auch abgelehnt, weil Spieler etwa zu viele Stunden in dem Game verbracht hatten. Nun gibt der Konzern das Geld aber automatisch über eine eigene Website zurück.

Foto: Screenshot/Gamestandard

Statement veröffentlicht

Ferner wurde ein Statement veröffentlicht, in dem man sich für das Feedback bedanke und sich zugleich entschuldige, dass man nicht das Spielerlebnis liefern kann, das sich Fans erwartet hätten. Zugleich wurde angekündigt, dass man im Rahmen der nächsten Patches und Updates hart an der Verbesserung des Games arbeiten werde. "Dieses Spiel ist ein integraler Teil der Blizzard-DNA mit einem Team, das Warcraft 3 liebt. Und wir werden unser Herzblut in das Game stecken", ist unter anderem in dem Statement zu lesen.

Seit Tagen Aufregung

Seit Tagen wüten Fans des einflussreichen Echtzeitstrategiespiels im Netz. Sie beklagen eine mangelnde Performance, fehlende Features und dass ein Downgrade seit der Blizzcon 2018 stattgefunden hat. In den Nutzungsbedingungen des Spiels hat sich Blizzard auch die Rechte an all den Karten gesichert, die User mit dem Game generieren. Diese Klausel stößt vielen Nutzern ebenso übel auf. Viele kündigten daraufhin an, das Spiel zurückzugeben. Nur manche hatten damit allerdings Erfolg, da es teilweise Probleme mit der Rückerstattung gab. (red, 4.2.2020)