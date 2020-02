Jeff Shiffrin war am Sonntag unerwartet gestorben. Mikaela Shiffrin reiste anschließend sofort in ihren Heimatort Vail

Shiffrin trauert um ihren Vater. Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Vail – Wegen des unerwarteten Todes ihres Vaters lässt Mikaela Shiffrin die nächsten Rennen im alpinen Ski-Weltcup aus. Das teilte der amerikanische Verband am Montagabend (Ortszeit) mit. Die 24-Jährige werde vorerst in ihrem Heimatort Vail in Colorado bleiben. "Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr in den Weltcup ist derzeit offen", hieß es.

Jeff Shiffrin war am Sonntag im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben. Noch am selben Tag flogen Mikaela und ihre Mutter Eileen, die ihre Tochter bei den Rennen stets begleitet, in die USA.

Am Samstag und Sonntag stehen eine Abfahrt und ein Super-G in Garmisch-Partenkirchen an. Eine Woche später bestreiten die Skirennfahrerinnen in Maribor einen Riesenslalom und einen Slalom. Shiffrin gehört als Gesamtführende des Weltcups in allen Disziplinen zu den Sieganwärterinnen, vor allem aber bei den technischen Events. (APA, 4.2.2020)